الشرطة تضبط 65 شخصاً خرقوا حالة الطوارئ في جنين

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت الشرطة الفلسطينية، مساء اليوم الأربعاء، 65 شخصاً، خرقوا حالة الطوارئ في مدينة جنين.



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أن دوريات من شرطة المحافظة الراجلة والمحمولة وتنفيذا لتعليمات مدير شرطة المحافظة العقيد باسم واكد الجيوسي نظمت عدد من الجولات في المدينة وريف المحافظة بالإضافة إلى عمل الحواجز الشرطية من اجل ضمان تنفيذ التعليمات وقرارات رئاسة الوزراء وعطوفة المحافظ الهادفة إلى الحد من انتشار فيروس كورونا وحفظ سلامة المواطنين والسلامة العامة وتخلل ذلك ضبط 65 شخص لعدم التزامهم بحالة الطوارئ واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم أصولا.



وناشدت الشرطة المواطنين الالتزام بالتعليمات الصادرة من جهات الاختصاص حفاظا على سلامتهم وسلامة المجتمع الفلسطيني في ظل جائحة كورونا .