المفتي العام للقدس: دار الإفتاء ستتحرى هلال شهر رمضان غدا الخميس

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رام الله - دنيا الوطن

قال المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية رئيس مجلس الإفتاء الأعلى الشيخ محمد حسين: "إن دار الافتاء ستتحرى، بعد غروب شمس يوم غد الخميس، هلال شهر رمضان المبارك".



وأضاف الشيخ حسين: "إن دار الإفتاء ستعلن مساء غد الخيمس، البيان الرسمي الخاص بموعد شهر رمضان المبارك"، بحسب ما جاء على موقع الوكالة الفلسطينية الرسمية.



وأوضح أنه نظرا للظروف الراهنة، لن ندعو المواطنين لتحري هلال شهر رمضان لهذا العام، تجنبا للتجمع، وأن ذلك سيقتصر على المختصيين من مفتين وجمعية الفلكيين الفلسطينيين، ما يحقق الامر الشرعي، ويدفع الأذى عن الناس.



كما أعلن مفتي فلسطين والديار المقدسة الشيخ محمد حسين، في وقت سابق، أن صلاة التراويح ستكون في المنازل، لأن إعادة فتح المساجد مرتبط بإنهاء أزمة فبروس "كورونا".