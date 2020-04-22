شؤون فلسطينية

مجلس القضاء الشرعي بغزة يقرر عودة العمل بالمحاكم الشرعية استثنائياً

مجلس القضاء الشرعي بغزة يقرر عودة العمل بالمحاكم الشرعية استثنائياً
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قرر المجلس الأعلى للقضاء الشرعي، اليوم الأربعاء، عودة العمل داخل المحاكم الشرعية بقطاع غزة، استثناءً بسبب الأوضاع الراهنة الناتجة عن فيروس (كورونا) المستجد.

جاء ذلك استجابةً لمبادرة تقدمت بها نقابة المحامين الشرعيين الفلسطينيين، حيث تتبع إجراءات السلامة الصحية في المحاكم الشرعية بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء الشرعي.

وأكد أيمن أبو عيشة، نقيب المحامين الشرعيين، أن هذه المبادرة تأتي ضمن الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها النقابة؛ للوقاية من تفشي هذا الفيروس ومنع انتشاره، والموازنة بين مصلحة المتقاضين، ومصلحة المحامين الشرعيين، وضمان السلامة لكافة المتعاملين مع القضاء الشرعي، وحفاظاً على صحة القضاة والمحامين، والمراجعين، وسلامتهم.

وأوضح أبو عيشة، أن هذه المبادرة تتضمن تقديم خدمات صحية ووقائية من هذا الفيروس، من خلال أدوات السلامة والوقاية والإرشادات التي وضعتها النقابة، وتعقيم المحاكم.

وبيّن نقيب المحامين الشرعيين، أن النقابة ستزود المحاكم الشرعية بممرات تعقيم لتركيبها على بوابات المحاكم، وستسعى لتوفير أجهزة ذات كفاءة عالية متوافقة مع المعايير الصحية.

وأشار أبو عيشة، إلى أنه سيتم تنفيذ هذه المبادرة بمشاركة موظفي النقابة، وعدد من المحامين الشرعيين، حيث تم توزيعهم ضمن خطة مدروسة لضمان وصول الخدمات ووسائل الرعاية لكافة المحاكم الشرعية العشرة الموجودة في قطاع غزة.

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