شؤون فلسطينية

صندوق"وقفة عز" يتلقى مليون دولار من صبيح وبشار المصري

صندوق"وقفة عز" يتلقى مليون دولار من صبيح وبشار المصري
رام الله - دنيا الوطن
أعلن صندوق وقفة عز عن تلقي تبرع كريم بقيمة مليون دولار من رجلي الأعمال صبيح وبشار المصري للمساهمة في مواجهة الجائحة الصحية وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية.

وتأسس صندوق وقفة عز بمرسوم رئاسي لجمع التبرعات من القطاع الخاص الفلسطيني داخل الوطن وخارجه لدعم الحكومة في مواجهة الجائحة الصحية.

يذكر أن التبرع الجديد جاء ضمن مجموعة مبادرات هامة شرعا بها السيدان صبيح وبشار منذ بداية الوباء، والتي من أبرزها وضع فندقي المشتل وبلو بيتش بغزة في خدمة الحجر الصحي، فضلا عن وضع فندق سانت جورج بالقدس تحت تصرف التجمع المقدسي وتحويله إلى مقر للحجر الاجتماعي.

يضاف الى ذلك تحويل مؤسسة الشهيد ظافر المصري بمدينة نابلس إلى مقر للفحص الطبي لتعزيز اكتفاء محافظة نابلس ومحافظات الشمال من الفحوصات دون التوجه للمختبر رب المركزي برام الله. وكذلك توفير وجبات الغذاء لطواقم الحجر الصحي والفرق الطبية والمواطنين المحتجزين في محافظة نابلس.

كما أعلن بشار المصري ان هناك العديد من المبادرات الإنسانية والاقتصادية والتي يتم الترتيب لها وبالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة والقطاع الخاص والمجتمع المدني والتي سيتم الاعلان عنها في المستقبل القريب.

وأكد المصري على إيمانه بقدرة بشعبنا الفلسطيني وقيادته الحكيمة وعلى رأسها الرئيس محمود عباس على الانتصار على الظرف الصعب.

من جهة أخرى، أكد المصري على ضرورة التكافل والعمل كرجل واحد باتجاه التصدي الحازم لفيروس كورونا ونتائجه الاقتصادي والاستعداد لمقاومة والتصدي لمخططات الاحتلال في الضم والتهويد.

ودعى كل القوى السياسية والشعبية إلى الوحدة الحقيقية وإلى الالتفاف حول ممثل شعبنا الشرعي والوحيد منظمة التحرير الفلسطينية.

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صندوق&#34;وقفة عز&#34; يتلقى مليون دولار من صبيح وبشار المصري

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