عشراوي: تصريحات بومبيو معيبة ويجب على المجتمع الدولي ملاحقة أمريكا وإسرائيل قضائيا



وقالت في تصريح مقتضب لها، اليوم الاربعاء: " مرة اخرى تبرهن هذه الادارة عن حقيقتها ونواياها وتواطؤها، وتواصل سياسة دعم وتشجيع الانتهاكات الاسرائيلية القائمة على الضم وسرقة الاراضي الفلسطينية، وتوفر لدولة الاحتلال الغطاء اللازم للإفلات من العقاب والمساءلة والمحاسبة".



واشارت الى ان الولايات المتحدة واسرائيل يتعديان بشكل ممنهج على القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ويجب على المجتمع الدولي ملاحقتهما قضائيا.

رام الله - دنيا الوطندانت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د. حنان عشراوي وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، التي قال فيها إن "ضم الضفة الغربية قرار يعود اتخاذه إلى إسرائيل" ووصفتها بالمعيبة.