دولي

تركيا تسجل تراجعا كبيرا بإصابات كورونا والسلطات تعلن "السيطرة" على الجائحة

تركيا تسجل تراجعا كبيرا بإصابات كورونا والسلطات تعلن "السيطرة" على الجائحة
رام الله - دنيا الوطن
سجلت تركيا تراجعا كبيرا في عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا، فيما أعلنت السلطات أنها تمكنت من السيطرة على سير الجائحة في البلاد.

وأفاد وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، في إحصائية جديدة نشرها اليوم الأربعاء، بارتفاع عدد الوفيات المسجلة بالفيروس في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 117 حالة ليصل المجموع العام إلى مستوى 2376، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وكان المعدل اليومي للوفيات في إحصائية الاثنين 123 والثلاثاء 119.

كما ذكر قوجة أن عدد الإصابات المؤكدة بمرض "COVID-19" زاد بواقع 3083 مقارنة مع 4611 حالة الثلاثاء و4674 الاثنين، مشيرا إلى أن الحصيلة الإجمالية للمصابين بالفيروس في البلاد وصلت إلى 98674 شخصا، وهو الأعلى من الحصيلة في أي دولة خارج أوروبا والولايات المتحدة.

وأعلن أن عدد الفحوص التي تم إجراؤها يبلغ حاليا 750944، بينها 37535 خلال الساعات الـ24 الماضية.

وذكر أن حصيلة المتعافين بالمرض ارتفعت بواقع 1559 حالة ووصلت إلى مستوى 16477.

واعتبر وزير الصحة التركي أن بلاده تمكنت من "بسط السيطرة" على سير الجائحة في البلاد، وقال: "إننا سنحقق النجاح إذا أردنا ذلك! تاريخنا دليل على ذلك".

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