البرغوثي: الاحتلال ارتكب جريمة أدت لاستشهاد المناضل نور البرغوثي

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رام الله - دنيا الوطن

دان د. مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية الجريمة التي ارتكبتها إدارة سجون الاحتلال بالإهمال الفاضح في تقديم الرعاية الصحية للأسير المناضل نور البرغوثي مما أدى إلى استشهاده.



وقال البرغوثي أن هذه ليست المرة الأولى التي ترتكب فيها سلطات الاحتلال مثل هذه الجريمة فقد سبقتها جرائم أخرى أدت إلى استشهاد 223 شهيدا في سجون الاحتلال.



وأكد البرغوثي على أهمية تضافر الجهود لحماية الأسرى و الأسيرات في سجون الاحتلال ولتنظيم حملة ضغوط دولية واسعة لفرض العقوبات على الممارسات الإسرائيلية البشعة ضدهم.