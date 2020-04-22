إيطاليا ترصد تراجعا كبيرا في وفيات كورونا وتسجل أكبر ارتفاع للمتعافين



وقال رئيس هيئة الدفاع المدني، أنجيلو بوريلي، في إحصائية جديدة تم نشرها اليوم الأربعاء، إن العدد العام للوفيات المسجلة الناجمة عن فيروس كورونا المستجد ارتفع بواقع 437 حالة جديدة، وبلغ مستوى 25085، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).



ويمثل هذا الرقم الأقل من نوعه منذ 19 نيسان/ أبريل، ويشير إلى تراجع كبير لمعدل الوفيات اليومية بمرض "COVID-19" في إيطاليا خلال الأيام الماضية، حيث كان هذا العدد في إحصائية الأحد 433 حالة، والاثنين 454 حالة، والثلاثاء 534.



وذكر بوريلي أن الحصيلة الإجمالية للإصابات المؤكدة بالمرض ازدادت خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 3370 مقارنة مع 2256 الاثنين و2729 الثلاثاء، وبلغت 187237 حالة.



وشدد رئيس هيئة الدفاع المدني مع ذلك على تسجيل رقم قياسي في عدد المتعافين خلال اليوم الماضي، حيث ازداد هذا المؤشر بواقع 2943 ليصل إلى 54543 حالة شفاء.



وأشار بوريلي إلى انخفاض في عدد الحالات التي تعتبر ناشطة في الوقت الراهن، لليوم الثالث على التوالي، حيث تراجع هذا المؤشر بـ10 إصابات من 107709 إلى 107699.



كما تم تسجيل تراجع جديد في عدد المرضى بغرف العناية المركزة، وانخفضت الحصيلة بواقع 87 حالة من 2471 إلى 2384.



وتعتبر إيطاليا الدولة الثانية عالميا من حيث عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد، فيما تعد الثالثة من حيث الحصيلة العامة للإصابات المسجلة.



رام الله - دنيا الوطنسجلت السلطات الصحية الإيطالية تراجعا كبيرا في حصيلة الوفيات اليومية بفيروس كورونا في البلاد، حيث بلغ هذا المعدل 437 حالة جديدة، فيما أعلنت رصد أكبر ارتفاع للمتعافين من المرض.