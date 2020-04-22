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ولاية نيويورك تسجل أقل معدل يومي لوفيات كورونا منذ 1 أبريل

ولاية نيويورك تسجل أقل معدل يومي لوفيات كورونا منذ 1 أبريل
رام الله - دنيا الوطن
أعلن حاكم نيويورك الأمريكية، أندريو كوومو، تسجيل أقل معدل يومي لارتفاع الوفيات بفيروس كورونا المستجد في الولاية منذ 1 نيسان/ أبريل، حيث بلغ هذا العدد في إحصائية اليوم الأربعاء 474 حالة.

وذكر كوومو، في مؤتمر صحفي عقده الأربعاء، أن العدد العام للوفيات المسجلة جراء المرض ارتفع في الولاية خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 474 حالة ووصل إلى مستوى 15122 بعد أن كان عند مستوى 14648 أمس الثلاثاء، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

ويشير هذا الرقم إلى تراجع لافت في ارتفاع الوفيات اليومي في نيويورك، التي تعتبر أكبر بؤرة للجائحة في الولايات المتحدة، حيث بلغ هذا المعدل الجمعة 630 حالة، والسبت 540 حالة، والأحد 507 حالات، والاثنين 478، والثلاثاء 481.

وشدد كوومو على أن هذا العدد، الذي يشير إلى حصيلة المتوفين بالفيروس في غضون يوم أمس 21 أبريل، يعتبر الأقل من نوعه منذ يوم 1 أبريل.  

وأشار كوومو إلى أن هذا المعدل لا يزال كبيرا للغاية، إلا أنه أضاف: "العدد لا يرتفع على الأقل وإنما ينخفض على ما يبدو".

وشدد كوومو مع ذلك على أن معدل المصابين الذين يتلقون العلاج في مستشفيات الولايات يشهد تراجعا مستمرا، حيث انخفض هذا العدد من 16076 إلى 16000.

وقال حاكم نيويورك: "مستوى المرضى في المستشفيات ينخفض، كما يتراجع مستوى المصابين المربوطين بأجهزة التنفس الاصطناعي. عدد المرضى الجدد يوميا في المستشفيات لا يزال عاليا، لكن الوضع أفضل مما كان عليه".

وأكد كوومو أن "المنحنى الوبائي ينخفض، لكن المسألة تكمن في الوقت الذي ستتطلبه هذه العملية".

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