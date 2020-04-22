شؤون فلسطينية

أبو سيف: العالم يُحارب فيروس واحد ونحن نُحارب فيروسين

أبو سيف: العالم يُحارب فيروس واحد ونحن نُحارب فيروسين
عاطف أبو سيف
رام الله - دنيا الوطن
شارك وزير الثقافة الفلسطيني، الدكتور عاطف أبو سيف في الاجتماع الإلكتروني لوزراء الثقافة حول العالم، الذي أطلقته منظمة (يونسكو) اليوم الأربعاء، لبحث تأثير جائحة (كورونا) في الثقافة، بحضور 106 من وزراء الثقافة في العالم.

وقال أبو سيف في كلمة ألقاها خلال الاجتماع، إن قطاع الثقافة في فلسطين، تأثر كما القطاعات الأخرى بجائحة (كورونا)، مؤكداً أهمية تنظيم هذا اللقاء في هذه الأوقات العصيبة التي تواجه البشرية جمعاء، فالثقافة هي دائماً أولوية في ظل خوضنا جميعاً حرباً ضد هذا الفيروس.

وتحدث أبو سيف عن التحضيرات والخطط التي عملت عليها الوزارة؛ للاحتفاء ببيت لحم عاصمة الثقافة العربية 2020، وإلغائها بسبب الجائحة، والتطلعِ لتنفيذها في عام2021، مشيراً إلى أن الوزارة، تقوم بإعداد دراسة تشمل ٤٠٠ مؤسسة ثقافية تأثرت خلال الجائحة، للنظر في خسائر قطاع الثقافة على صعيد خسائر الفنانين، والمنظمات العاملة في القطاع.

وأكد أبو سيف، أن الحكومة الفلسطينية تبذل كافة جهودها للسيطرة على انتشار هذا الفيروس، بالتزامن مع المعيقات الإسرائيلية، ففي القدس يتم اعتقال كل من يعمل في حملات التوعية ضد فيروس (كوفيد- 19)، وتقاعس إسرائيل عن حماية 350 ألف فلسطيني هناك، كما أن إسرائيل في الوقت الذي امتنع المؤمنون عن الصلاة في الأماكن المقدسة،  تشجع الجماعات المتطرفة والمستوطنين على  اقتحاماتها للأماكن المقدسة، كما تواصل سياسات المصادرة، وثمة خطط للضم، مما يقوض كل الجهود الدولية لتحقيق التسوية. 

وأضاف: "إسرائيل تستغل الجائحة للاعتداء على الآثار والتراث الفلسطيني، وأنا أناشدكم لوقف هذه الاعتداءات، إسرائيل تستغل الألم لتسرق مقدساتنا، وفي الوقت الذي يحارب العالم فيروس واحد نحن نحارب فيروسين".

ووضع أبو سيف، المجتمعين بصورة المبادرة، التي أطلقتها وزارة الثقافة؛ لتفعيل المشهد الثقافي في ظل الجائحة، والتي اشتملت على تفعيل الفضاء الإلكتروني، وإطلاق المسابقات وإعداد الخطط للنظر في مستقبل إنعاش القطاع الثقافي بعد الأزمة في ظل خسائره الكبرى جرائها.

ودعا أبو سيف، لتطوير أجندة دولية، تحدد أولويات تعاطي الثقافة ودورها في ظل الأزمات؛ لنتعلم من الدروس المختلفة في هذه اللحظات العصيبة.

أخبار ذات صلة

البزم: فرضنا إجراءات غيرت أجواء برمضان.. لن نسمح لإيجاد أماكن بديلة لأداء صلاة الجماعة

البزم: فرضنا إجراءات غيرت أجواء برمضان.. لن نسمح لإيجاد أماكن بديلة لأداء صلاة الجماعة

أبو الريش: السيناريو الأصعب بغزة لفيروس (كورونا) هو ثمانية إصابات لكل ألف مواطن

أبو الريش: السيناريو الأصعب بغزة لفيروس (كورونا) هو ثمانية إصابات لكل ألف مواطن

الخارجية: الحكومة التركية ستُرسل مساعدات طبية ومالية لمواجهة جائحة (كورونا)

الخارجية: الحكومة التركية ستُرسل مساعدات طبية ومالية لمواجهة جائحة (كورونا)

الضابطة الجمركية والأمن الوقائي يضبطان ربع طن لحوم دجاج مجهولة المصدر بقلقيلية

الضابطة الجمركية والأمن الوقائي يضبطان ربع طن لحوم دجاج مجهولة المصدر بقلقيلية

&#34;الخارجية&#34;: تصريحات بومبيو اعتراف بالتورط الأمريكي في جريمة ضم الضفة

"الخارجية": تصريحات بومبيو اعتراف بالتورط الأمريكي في جريمة ضم الضفة

حماس: مصادرة أراضي الوقف في الخليل استغلال رخيص لوباء (كورونا)

حماس: مصادرة أراضي الوقف في الخليل استغلال رخيص لوباء (كورونا)

رأفت: القيادة تُتابع قضية الأسرى مع المؤسسات الدولية من أجل الإفراج عنهم

رأفت: القيادة تُتابع قضية الأسرى مع المؤسسات الدولية من أجل الإفراج عنهم

وزير الأشغال يبحث مع اتحاد المقاولين طرق استئناف العمل بالمشاريع

وزير الأشغال يبحث مع اتحاد المقاولين طرق استئناف العمل بالمشاريع

التعليقات

الدنيا حكايات

طرائف تونسية والفن المصري

طرائف تونسية والفن المصري

شؤون فلسطينية

أبو سيف: العالم يُحارب فيروس واحد ونحن نُحارب فيروسين

أبو سيف: العالم يُحارب فيروس واحد ونحن نُحارب فيروسين

الضابطة الجمركية والأمن الوقائي يضبطان ربع طن لحوم دجاج مجهولة المصدر بقلقيلية

الضابطة الجمركية والأمن الوقائي يضبطان ربع طن لحوم دجاج مجهولة المصدر بقلقيلية

&#34;الخارجية&#34;: تصريحات بومبيو اعتراف بالتورط الأمريكي في جريمة ضم الضفة

"الخارجية": تصريحات بومبيو اعتراف بالتورط الأمريكي في جريمة ضم الضفة

حماس: مصادرة أراضي الوقف في الخليل استغلال رخيص لوباء (كورونا)

حماس: مصادرة أراضي الوقف في الخليل استغلال رخيص لوباء (كورونا)

رأفت: القيادة تُتابع قضية الأسرى مع المؤسسات الدولية من أجل الإفراج عنهم

رأفت: القيادة تُتابع قضية الأسرى مع المؤسسات الدولية من أجل الإفراج عنهم

وزير الأشغال يبحث مع اتحاد المقاولين طرق استئناف العمل بالمشاريع

وزير الأشغال يبحث مع اتحاد المقاولين طرق استئناف العمل بالمشاريع

وزارة الاقتصاد الوطني تُحيل مخالفين للنيابة العامة 

وزارة الاقتصاد الوطني تُحيل مخالفين للنيابة العامة 

وفاة سيدة وإصابة ستة أشخاص في حادث سير بجنين

وفاة سيدة وإصابة ستة أشخاص في حادث سير بجنين

منوعات

نحافة وفاء موصللي الزائدة تثير قلق جمهورها

نحافة وفاء موصللي الزائدة تثير قلق جمهورها

ياسمين صبري تثير الجدل بسبب شكلها في هذه الصورة

ياسمين صبري تثير الجدل بسبب شكلها في هذه الصورة

ممثل عالمي يعترف: براد بيت حطم حلمي بأن أكون حبيب أنجيلينا جولي

ممثل عالمي يعترف: براد بيت حطم حلمي بأن أكون حبيب أنجيلينا جولي

أبرز عناصر تنظيم الدولة.. شاهد لحظة اعتقال مغني الراب البريطاني عبدالباري

أبرز عناصر تنظيم الدولة.. شاهد لحظة اعتقال مغني الراب البريطاني عبدالباري

شمس الكويتية تهاجم علا الفارس بسبب أسعار النفط: &#34;سيجارا لابسة فستان&#34;

شمس الكويتية تهاجم علا الفارس بسبب أسعار النفط: "سيجارا لابسة فستان"

بعد وصفه المنتجين العرب بـ&#34;التافهين&#34;.. جان يامان يعتذر

بعد وصفه المنتجين العرب بـ"التافهين".. جان يامان يعتذر

زينة تسقط أرضاً بسبب فيفي عبده.. والجمهور: &#34;ياريتنا ماشفنا&#34;

زينة تسقط أرضاً بسبب فيفي عبده.. والجمهور: "ياريتنا ماشفنا"

مطرب أمريكي يفجر مفاجأة حول مايكل جاكسون وهالي بيري

مطرب أمريكي يفجر مفاجأة حول مايكل جاكسون وهالي بيري

كيف رد شاروخان على سؤال مُتابع &#34;بكم تبرعت لصندوق مُكافحة كورونا&#34;؟

كيف رد شاروخان على سؤال مُتابع "بكم تبرعت لصندوق مُكافحة كورونا"؟

أول تعليق من التونسية درة على علاقتها برجل أعمال مصري

أول تعليق من التونسية درة على علاقتها برجل أعمال مصري

عربي

الإمارات ترسل مساعدات طبية إلى السودان

الإمارات ترسل مساعدات طبية إلى السودان

وزير الأوقاف الأردني: إغلاق المساجد ليس جديداً

وزير الأوقاف الأردني: إغلاق المساجد ليس جديداً

العراق: قد نعود للحظر الشامل

العراق: قد نعود للحظر الشامل

حزب الله وإسرائيل.. هل من حرب محتملة؟

حزب الله وإسرائيل.. هل من حرب محتملة؟