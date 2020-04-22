أبو سيف: العالم يُحارب فيروس واحد ونحن نُحارب فيروسين



وقال أبو سيف في كلمة ألقاها خلال الاجتماع، إن قطاع الثقافة في فلسطين، تأثر كما القطاعات الأخرى بجائحة (كورونا)، مؤكداً أهمية تنظيم هذا اللقاء في هذه الأوقات العصيبة التي تواجه البشرية جمعاء، فالثقافة هي دائماً أولوية في ظل خوضنا جميعاً حرباً ضد هذا الفيروس.



وتحدث أبو سيف عن التحضيرات والخطط التي عملت عليها الوزارة؛ للاحتفاء ببيت لحم عاصمة الثقافة العربية 2020، وإلغائها بسبب الجائحة، والتطلعِ لتنفيذها في عام2021، مشيراً إلى أن الوزارة، تقوم بإعداد دراسة تشمل ٤٠٠ مؤسسة ثقافية تأثرت خلال الجائحة، للنظر في خسائر قطاع الثقافة على صعيد خسائر الفنانين، والمنظمات العاملة في القطاع.



وأكد أبو سيف، أن الحكومة الفلسطينية تبذل كافة جهودها للسيطرة على انتشار هذا الفيروس، بالتزامن مع المعيقات الإسرائيلية، ففي القدس يتم اعتقال كل من يعمل في حملات التوعية ضد فيروس (كوفيد- 19)، وتقاعس إسرائيل عن حماية 350 ألف فلسطيني هناك، كما أن إسرائيل في الوقت الذي امتنع المؤمنون عن الصلاة في الأماكن المقدسة، تشجع الجماعات المتطرفة والمستوطنين على اقتحاماتها للأماكن المقدسة، كما تواصل سياسات المصادرة، وثمة خطط للضم، مما يقوض كل الجهود الدولية لتحقيق التسوية.



وأضاف: "إسرائيل تستغل الجائحة للاعتداء على الآثار والتراث الفلسطيني، وأنا أناشدكم لوقف هذه الاعتداءات، إسرائيل تستغل الألم لتسرق مقدساتنا، وفي الوقت الذي يحارب العالم فيروس واحد نحن نحارب فيروسين".



ووضع أبو سيف، المجتمعين بصورة المبادرة، التي أطلقتها وزارة الثقافة؛ لتفعيل المشهد الثقافي في ظل الجائحة، والتي اشتملت على تفعيل الفضاء الإلكتروني، وإطلاق المسابقات وإعداد الخطط للنظر في مستقبل إنعاش القطاع الثقافي بعد الأزمة في ظل خسائره الكبرى جرائها.





ودعا أبو سيف، لتطوير أجندة دولية، تحدد أولويات تعاطي الثقافة ودورها في ظل الأزمات؛ لنتعلم من الدروس المختلفة في هذه اللحظات العصيبة.

رام الله - دنيا الوطنشارك وزير الثقافة الفلسطيني، الدكتور عاطف أبو سيف في الاجتماع الإلكتروني لوزراء الثقافة حول العالم، الذي أطلقته منظمة (يونسكو) اليوم الأربعاء، لبحث تأثير جائحة (كورونا) في الثقافة، بحضور 106 من وزراء الثقافة في العالم.