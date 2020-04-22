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الاردن: سبع إصابات جديدة بفيروس كورونا والإجمالي 435

الاردن: سبع إصابات جديدة بفيروس كورونا والإجمالي 435
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن وزير الصحة الأردني سعد جابر، تسجيل سبع إصابات جديدة بفيروس كورونا في الأردن، بينها ثلاثة لسائقي شاحنات قادمين من حدود العمري، وأربعة داخل حدود المملكة.

وارتفع إجمالي الإصابات في المملكة إلى 435 حالة، فيما وصل إجمالي حالات التعافي من كورونا الى 297 حالة، بحسب ما جاء على موقع الوكالة الفلسطينية الرسمية.

وكانت الإصابات الجديدة داخل حدود الأردن بحسب جابر: حالتان لأخوين والدهما مصاب، وهما أحد أبناء سائقي الشاحنات، وحالة مخالطة لمصاب، وحالة لمصاب فحص بأحد مختبرات القطاع الخاص، وتم الاستعانة بمحافظ العاصمة لمعرفة مصدر إصابته.

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