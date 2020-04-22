أبو الريش: السيناريو الأصعب بغزة لفيروس (كورونا) هو ثمانية إصابات لكل ألف مواطن

قال وكيل وزارة الصحة بغزة، يوسف أبو الريش، إن السيناريو الأصعب في قطاع غزة، الوصول لثماني إصابات بفيروس (كورونا) لكل ألف مواطن.





وأضاف أبو الريش، خلال لقائه عدداً من الإعلاميين: "نتوقع 16 ألفاً إلى 20 ألف إصابة في قطاع غزة بفيروس كورونا".





وقال أبو الريش، إن الوزارة، تتوقع دخول الفيروس لغزة، رغم كل الإجراءات المتخذة، فالحديث هنا عن إجراءات بشرية فيها نسبة خطأ.



وأضاف أبو الريش: "هم يسعون ويبذلون جهد كبير لعدم دخول الفيروس للقطاع، والعمل أيضاً على التقليل من المخاطر؛ لكن السيناريو الأصعب، سيكون تسجيل 8- 10 مصابين لكل 1000 مواطن، و 16- 20 ألف مصاب متوقع إصابتهم داخل قطاع غزة خلال أزمة انتشاره.



وتابع: "كل ما تعمل عليه وزارة الصحة من إجراءات، للسعي لعدم وصول 2000 إصابة في لحظة واحدة".



وأكمل: "يتم تجهيز مستشفى لعلاج المصابين بفيروس (كورونا) بسعة 2000 سرير و100 سرير عناية مكثفة، حيث سيتم استخدام مستشفى موجود، بالإضافة للمدارس المحيطة".





رام الله - دنيا الوطن