الجمعة أول أيام شهر رمضان المبارك في فلسطين ومصر والسعودية
رام الله - دنيا الوطن
وأعلنت دار الإفتاء المصرية، مساء اليوم الأربعاء، أن يوم الجمعة المقبل، هو أول أيام شهر رمضان المبارك.
أعلنت كلاً من فلسطين ومصر والسعودية، اليوم الأربعاء، أن الجمعة أول أيام شهر رمضان المبارك.
وأعلنت دار الإفتاء المصرية، مساء اليوم الأربعاء، أن يوم الجمعة المقبل، هو أول أيام شهر رمضان المبارك.
وجاء في بيان لدار الافتاء: "استطلعت دار الإفتاء المصرية هلال شهر رمضان المبارك لعام ألف وأربعمائة وواحد وأربعين هجرياً بعد غروب شمس يوم الأربعاء، بواسطة اللجان الشرعية والعلمية المنتشرة في أنحاء الجمهورية".
وتقدمت دار الإفتاء المصرية بالتهنئة للأمة الإسلامية متمنية لهم الخير وزوال الغمة.
بدوره، أفاد الديوان الملكي السعودي، بأن غداً الخميس، هو المتمم لشهر شعبان، وأن الجمعة، هو أول أيام شهر رمضان.
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