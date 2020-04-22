الضابطة الجمركية والأمن الوقائي يضبطان ربع طن لحوم دجاج مجهولة المصدر بقلقيلية











وباستدعاء جهة الاختصاص في مديرية الزراعة، أقرت التحفظ على الكمية المذكورة؛ لحين استكمال الإجراءات القانونية اللازمة حسب الأصول.

رام الله - دنيا الوطنبناءً على معلومات دقيقة، ضبط جهاز الضابطة الجمركية، والأمن الوقائي، مساء اليوم الأربعاء، داخل أحد المخازن في إحدى قرى شرق محافظة قلقيلية، أكثر من (314 كغم) لحوم دجاج مجهولة المصدر، وبدون أوراق رسمية.