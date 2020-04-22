"الخارجية": تصريحات بومبيو اعتراف بالتورط الأمريكي في جريمة ضم الضفة

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رام الله - دنيا الوطن

دانت وزارة الخارجية والمغتربين تصريحات وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، التي قال فيها إن "ضم الضفة الغربية قرار يعود اتخاذه إلى إسرائيل"، في تأكيد جديد على حجم التورط الأميركي بالمشروع الإسرائيلي الاستعماري التوسعي في الأرض الفلسطينية المحتلة، والمشاركة الأميركية في هذه الطبخة السياسية النتنة، التي تتناقص تماماً مع الشرعية الدولية وقراراتها، وتنتهك بشكل فظ القانون الدولي.



وقالت: إن تصريح بومبيو، يعتبر إمعاناً أميركياً في الانقلاب على مرتكزات النظام الدولي، والاستهتار بمرجعيات السلام الدولية، وفي مقدمتها الأرض مقابل السلام، ومبدأ حل الدولتين، مستدركة: بالرغم من محاولة بومبيو التخفيف من عدوانية موقفه، عندما أشار إلى أن أمريكا ستبلغ موقفها إلى إسرائيل بهذا الشأن بأجواء خاصة، إلا أن هذا التلاعب بالكلمات لن يخفي حقيقة الانحياز الأميركي الكامل للاحتلال الإسرائيلي، وما تسمى (صفقة القرن) الدليل على ذلك.



وأضافت، أن تصريحات بومبيو، تندرج في إطار محاولة الإدارة الأميركية، استبدال نهج السلام والمفاوضات بسياسة الإملاءات والابتزاز، وعرض العضلات، وفرض الحلول بالقوة، ومن جانب واحد، وهو ما يجب أن يشكل استفزازاً للأمم المتحدة والمجتمع الدولي، والدول التي تدعي الحرص على تحقيق السلام على أساس حل الدولتين.