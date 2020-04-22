حماس: مصادرة أراضي الوقف في الخليل استغلال رخيص لوباء (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أكد عضو المكتب السياسي لحركة (حماس) ماهر عبيد، أن قرار الاحتلال بمصادرة أراضي الوقف في محيط المسجد الإبراهيمي في الخليل، عدوان على الحقوق الدينية والتاريخية لشعبنا الفلسطيني، واستغلال رخيص للظروف، التي تتعرض لها البشرية، جراء وباء (كورونا).



وشدد القيادي عبيد في تصريح صحفي، على أن مدينة الخليل، ستظل عصيٓة على الكسر بجهود أبطالها وسواعد مجاهديها، وأن القرارات الإسرائيلية، لن تزيد الفلسطينيين إلا تصميماً على مواجهة الاحتلال والمستوطنين، حتى دحرهم عن أرضنا المقدسة، بحسب ما جاء على موقع (حرية نيوز).



وقال عبيد: "إن المسجد الإبراهيمي، وكافة الأراضي والعقارات التابعة له، هي أملاك وقف إسلامي منذ ألف وأربعمائة سنة، وليس من حق الكيان مصادرتها والتصرف بها".



وأضاف عضو المكتب السياسي، أن سياسة التهويد ومحاولة فرض وقائع على الأرض، لن تغير الحق التاريخي والديني والسياسي لشعبنا في وطنه.



وكان ما يسمى بالمستشار القضائي لحكومة الاحتلال أفيحاي مندلبليت، صادق على قرار، يقضي بالاستيلاء على أراضٍ من المسجد الإبراهيمي، وتوظيفها للمشاريع التهويدية والاستيطانية تحت ذريعة التطوير والتوسع.