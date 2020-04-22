وزير الأشغال يبحث مع اتحاد المقاولين طرق استئناف العمل بالمشاريع

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رام الله - دنيا الوطن

بحث وزير الاشغال العامة والإسكان، محمد زيارة، اليوم، مع رئيس اتحاد المقاولين، زاهر حميدات، بعض المواضيع والخطط المشتركة بين الطرفين.



وطمأن زيارة رئيس الاتحاد ، بأن الوزارة ماضية في دراسة مطالب الاتحاد، فيما يتعلق بمرحلة الطوارئ، وشهر رمضان الكريم، وفصل الشتاء.



واتفق الطرفان على تشكيل لجان مشتركة، برئاسة وزارة الأشغال وعضوية اتحاد المقاولين، ونقابة المهندسين لوضع دراسة لأنجع الطرق، لعودة استئناف العمل في المشاريع، آخذين بعين الاعتبار تحقيق السلامة الصحية والأمنية، وما صدر ويصدر من قرارات حكومية بالخصوص.



وأعرب زيارة عن تقديره للدور المهم، الذي يلعبه اتحاد المقاولين الفلسطنيين في خدمة الاتحاد وشركات المقاولين والوطن.



في السياق ذاته، شكر حميدات، الوزير زيارة على مواقفه الداعمة، وتعاونه المستمر مع اتحاد المقاولين.



يذكر، أن هذا اللقاء، يأتي استكمالاً لعدة لقاءات مشتركة بين وزارة الأشغال وكل من: نقابة المهندسين، واتحاد المقاولين.