وفاة سيدة وإصابة ستة أشخاص في حادث سير بجنين

توفيت سيدة عن عمر 66 عاما، فيما أصيب ستة أشخاص آخرين إثر حادث سير، وقع مساء اليوم الأربعاء، في مدينة جنين.





وذكر الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات بأن غرفة العمليات تلقت بلاغا من مواطنين حول وقوع حادث سير بين مركبتين بالقرب من بلدة سيريس جنوب جنين.





وأضاف إرزيقات أنه على الفور تحركت سيارات الإسعاف والشرطة إلى المكان وتم نقل الإصابات إلى مستشفى الرازي في المدينة، ونتج عن الحادث وفاة السيدة وإصابة ستة أشخاص آخرين وصفت حالتهم بالجيدة.





ويذكر بان خبراء الحوادث فتحوا تحقيقا للوقوف على ملابسات وتفاصيل الحادث.

رام الله - دنيا الوطن