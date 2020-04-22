سلطة النقد تُحدد دوام البنوك والمصارف خلال شهر رمضان
رام الله - دنيا الوطن
حددت سلطة النقد الفلسطينية، داوم المصارف والبنوك العاملة في الضفة الغربية وقطاع غزة، خلال شهر رمضان المبارك، وذلك اعتباراً من الأسبوع المقبل.
حددت سلطة النقد الفلسطينية، داوم المصارف والبنوك العاملة في الضفة الغربية وقطاع غزة، خلال شهر رمضان المبارك، وذلك اعتباراً من الأسبوع المقبل.
وقالت سلطة النقد، في تصريح صحفي، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن الدوام سيكون من الساعة العاشرة، وحتى الثانية بعد الظهر، مشيرة إلى ضرورة اتخاذ إجراءات الواقية المتعلقة بغيروس (كورونا).
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