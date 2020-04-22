سلطة النقد تُحدد دوام البنوك والمصارف خلال شهر رمضان





وقالت سلطة النقد، في تصريح صحفي، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن الدوام سيكون من الساعة العاشرة، وحتى الثانية بعد الظهر، مشيرة إلى ضرورة اتخاذ إجراءات الواقية المتعلقة بغيروس (كورونا).











رام الله - دنيا الوطنحددت سلطة النقد الفلسطينية، داوم المصارف والبنوك العاملة في الضفة الغربية وقطاع غزة، خلال شهر رمضان المبارك، وذلك اعتباراً من الأسبوع المقبل.