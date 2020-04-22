عاجل

  • أبو الريش: السيناريو الأصعب بغزة الوصول لثمانية إصابات بكورونا لكل ألف مواطن

مباشر | سيناريوهات مواجهة فيروس (كورونا) في حال تفشيه بغزة

شؤون فلسطينية

المجلس الوطني الفلسطيني يخاطب برلمانات العالم حول حكومة الضم والاستيطان الإسرائيلية

المجلس الوطني الفلسطيني يخاطب برلمانات العالم حول حكومة الضم والاستيطان الإسرائيلية
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوط
دعا المجلس الوطني الفلسطيني برلمانات العالم واتحاداته الى العمل العاجل مع حكومات دول العالم لمنع تنفيذ خطط الضم والاستيطان الاسرائيلية، التي ستمنع قيام دولة فلسطين ذات السيادة بعاصمتها مدينة القدس على حدود عام 1967، مما سيكون لها نتائج وخيمة وتداعيات كارثية على مجمل الأوضاع في المنطقة.

ووضع المجلس الوطني في رسائل متطابقة وجهها رئيسه سليم الزعنون اليوم، لرؤساء الاتحادات البرلمانية العربية والإسلامية والأفريقية والآسيوية والبرلمان العربي والبرلمان الأوروبي والاتحاد البرلماني الدولي والجمعيات البرلمانية الاوروبية والاورومتوسطية، في صورة الوضع الخطير في أراضي دولة فلسطين المحتلة، وتزايد مخاطر الضم والتوسع الاستعماري  التي عبر عنها اتفاق أطراف الائتلاف الحكومي الاسرائيلي الجديد برئاسة نتنياهو بتاريخ 20.4.2020، بضم أجزاء من الأراضي الفلسطينية وفرض السيادة الإسرائيلية عليها ابتداء من شهر تموز القادم، الى جانب قرار مصادرة أراضٍ في الحرم الإبراهيمي في الخليل تابعة للأوقاف الإسلامية، بغرض تهويدها.

كما أشار المجلس الوطني في رسائله الى استمرار حكومة الاحتلال باستهداف الاسرى الفلسطينيين في سجونها، تارة بالإهمال الطبي المتعمد الذي يفضي للموت، كما حدث اليوم مع الاسير نور جابر (٣٠) عاما في سجن النقب، وتارة أخرى بتشريعات تهدد البنوك الفلسطينية من التعامل مع رواتب الأسرى الفلسطينيين باعتبار ذلك إجراءً محظوراً.

واكد المجلس الوطني كذلك، إن هذه القرارات، يتم ترجمتها يوميا بإجراءات عملية لضم الأغوار الفلسطينية وشمال البحر الميت والمستعمرات، تطبيقا لما جاء في خطة الرئيس ترامب المعروفة باسم "صفقة القرن"، في استغلال بشع لانشغال شعبنا وقيادته والعالم بمواجهة وباء كورنا.

كما دعا المجلس برلمانات العالم الى رفض خطط الضم والاستعمار واتخاذ الإجراءات العملية الكفيلة بضمان التزام إسرائيل بمبادئ وقواعد القانون الدولي، وممارسة الضغوط الكافية على الكنيست الإسرائيلي، لإيقاف شرعنته لتلك السياسات، والتي ستدمر حل الدولتين وتهدد الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط.

كما طالبها بتحميل الاحتلال، المسؤولية الكاملة عن تدهور الأوضاع، وضرورة اتخاذ الاجراءات الرادعة بحقها من قبل حكومات دول العالم والمجتمع الدولي، واتخاذ ما يلزم لفرض آليات الإلزام الدولية ووضعها موضع التطبيق العملي، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بانصياع دولة الاحتلال للمواثيق والقرارات الدولية.

وشدد المجلس الوطني ان تلك المخططات والإجراءات تشكل انتهاكا صريحا للقانون الدولي بكافة تفرعاته، ولميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة بالقضية الفلسطينية خاصة قرارات مجلس الامن 2334 و440 و452 و465 و471 و476 التي تؤكد عدم شرعية المستوطنات، وتشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، توجب تقديم مرتكبيها للمحاكمة.

وأضاف المجلس الوطني في رسائله : انه في ظل استمرار الانتهاكات الإسرائيلية، والافلات من المساءلة والعقاب، فان اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وحكومة دولة فلسطين، ستواصلان تنفيذ كافة القرارات الخاصة بإنهاء كافة الالتزامات الفلسطينية السياسية والأمنية والاقتصادية، تجاه الاحتلال ، ومواصلة النضال حتى  تجسيد دولة فلسطين المستقلة بعاصمتها مدينة القدس وحل قضية اللاجئين وفقا للقرار 194.

أخبار ذات صلة

رأفت: القيادة تُتابع قضية الأسرى مع المؤسسات الدولية من أجل الإفراج عنهم

رأفت: القيادة تُتابع قضية الأسرى مع المؤسسات الدولية من أجل الإفراج عنهم

وزير الأشغال يبحث مع اتحاد المقاولين طرق استئناف العمل بالمشاريع

وزير الأشغال يبحث مع اتحاد المقاولين طرق استئناف العمل بالمشاريع

وزارة الاقتصاد الوطني تُحيل مخالفين للنيابة العامة 

وزارة الاقتصاد الوطني تُحيل مخالفين للنيابة العامة 

الرئيس عباس: يمنع إقامة الولائم الاجتماعية خلال شهر رمضان الكريم

الرئيس عباس: يمنع إقامة الولائم الاجتماعية خلال شهر رمضان الكريم

وفاة سيدة وإصابة ستة أشخاص في حادث سير بجنين

وفاة سيدة وإصابة ستة أشخاص في حادث سير بجنين

سلطة النقد تُحدد دوام البنوك والمصارف خلال شهر رمضان

سلطة النقد تُحدد دوام البنوك والمصارف خلال شهر رمضان

المفتي العام يحذر من شرعنة سرقة الاحتلال لأراضٍ تابعة للمسجد الإبراهيمي

المفتي العام يحذر من شرعنة سرقة الاحتلال لأراضٍ تابعة للمسجد الإبراهيمي

اشتية: استعداداتنا تطورت بشكل كبير بمواجهة (كورونا) وباستطاعتنا إجراء أربعة آلاف فحص يومياً

اشتية: استعداداتنا تطورت بشكل كبير بمواجهة (كورونا) وباستطاعتنا إجراء أربعة آلاف فحص يومياً

التعليقات

الدنيا حكايات

طرائف تونسية والفن المصري

طرائف تونسية والفن المصري

شؤون فلسطينية

وزير الأشغال يبحث مع اتحاد المقاولين طرق استئناف العمل بالمشاريع

وزير الأشغال يبحث مع اتحاد المقاولين طرق استئناف العمل بالمشاريع

وزارة الاقتصاد الوطني تُحيل مخالفين للنيابة العامة 

وزارة الاقتصاد الوطني تُحيل مخالفين للنيابة العامة 

المجلس الوطني الفلسطيني يخاطب برلمانات العالم حول حكومة الضم والاستيطان الإسرائيلية

المجلس الوطني الفلسطيني يخاطب برلمانات العالم حول حكومة الضم والاستيطان الإسرائيلية

المفتي العام يحذر من شرعنة سرقة الاحتلال لأراضٍ تابعة للمسجد الإبراهيمي

المفتي العام يحذر من شرعنة سرقة الاحتلال لأراضٍ تابعة للمسجد الإبراهيمي

اندلاع مواجهات مع الاحتلال في أم صفا شمال غرب رام الله

اندلاع مواجهات مع الاحتلال في أم صفا شمال غرب رام الله

جادو: يجب تقديم الدعم والاسناد لفلسطين في سعيها لمواجهة ازمة كورونا

جادو: يجب تقديم الدعم والاسناد لفلسطين في سعيها لمواجهة ازمة كورونا

مجدلاني يحذر من مخططات الضم واجراءات الاحتلال ضد البنوك الفلسطينية

مجدلاني يحذر من مخططات الضم واجراءات الاحتلال ضد البنوك الفلسطينية

الاحتلال يخطر بهدم منزلين في بلدة الخضر جنوب بيت لحم

الاحتلال يخطر بهدم منزلين في بلدة الخضر جنوب بيت لحم

منوعات

نحافة وفاء موصللي الزائدة تثير قلق جمهورها

نحافة وفاء موصللي الزائدة تثير قلق جمهورها

ياسمين صبري تثير الجدل بسبب شكلها في هذه الصورة

ياسمين صبري تثير الجدل بسبب شكلها في هذه الصورة

ممثل عالمي يعترف: براد بيت حطم حلمي بأن أكون حبيب أنجيلينا جولي

ممثل عالمي يعترف: براد بيت حطم حلمي بأن أكون حبيب أنجيلينا جولي

أبرز عناصر تنظيم الدولة.. شاهد لحظة اعتقال مغني الراب البريطاني عبدالباري

أبرز عناصر تنظيم الدولة.. شاهد لحظة اعتقال مغني الراب البريطاني عبدالباري

شمس الكويتية تهاجم علا الفارس بسبب أسعار النفط: &#34;سيجارا لابسة فستان&#34;

شمس الكويتية تهاجم علا الفارس بسبب أسعار النفط: "سيجارا لابسة فستان"

بعد وصفه المنتجين العرب بـ&#34;التافهين&#34;.. جان يامان يعتذر

بعد وصفه المنتجين العرب بـ"التافهين".. جان يامان يعتذر

زينة تسقط أرضاً بسبب فيفي عبده.. والجمهور: &#34;ياريتنا ماشفنا&#34;

زينة تسقط أرضاً بسبب فيفي عبده.. والجمهور: "ياريتنا ماشفنا"

مطرب أمريكي يفجر مفاجأة حول مايكل جاكسون وهالي بيري

مطرب أمريكي يفجر مفاجأة حول مايكل جاكسون وهالي بيري

كيف رد شاروخان على سؤال مُتابع &#34;بكم تبرعت لصندوق مُكافحة كورونا&#34;؟

كيف رد شاروخان على سؤال مُتابع "بكم تبرعت لصندوق مُكافحة كورونا"؟

أول تعليق من التونسية درة على علاقتها برجل أعمال مصري

أول تعليق من التونسية درة على علاقتها برجل أعمال مصري

عربي

وزير الأوقاف الأردني: إغلاق المساجد ليس جديداً

وزير الأوقاف الأردني: إغلاق المساجد ليس جديداً

العراق: قد نعود للحظر الشامل

العراق: قد نعود للحظر الشامل

حزب الله وإسرائيل.. هل من حرب محتملة؟

حزب الله وإسرائيل.. هل من حرب محتملة؟

لبنان يُقر تشريعاً حول زراعة الحشيش

لبنان يُقر تشريعاً حول زراعة الحشيش