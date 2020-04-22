المفتي العام يحذر من شرعنة سرقة الاحتلال لأراضٍ تابعة للمسجد الإبراهيمي

الشيخ محمد أحمد حسين المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية

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رام الله - دنيا الوطن

حذر الشيخ محمد أحمد حسين، المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، خطيب المسجد الأقصى المبارك، من التداعيات الخطيرة للمصادقة القضائية الإسرائيلية على قرار سرقة أراضٍ تابعة للمسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل، وتوظيفها للمشاريع التهويدية والاستيطانية، مما يشكِّل اعتداءً صارخًا على ملكيَّة المسلمين الخالصة للمسجد الإبراهيمي، وانتهاكًا واضحًا للاتفاقات الدولية التي تكفل حماية الأماكن المقدسة، وحرية العبادة، ومن شأن ذلك أن يجرَّ المنطقة إلى مزيد من التوتُّر والتصعيد، مع التأكيد بأن مثل هذه المخططات الخبيثة لن تغيِّر من الحقِّ الثابت للمسلمين في مساجدهم وأوقافهم.



ونبه حسين أن سلطات الاحتلال تستغل ظرف انشغال العالم بجائحة "الكورونا" للتوسع في مشاريعها الاستعمارية والتهويدية بقوة الاحتلال وجبروته، على درب حربها الشاملة التي تشنها على المقدسات الإسلامية في فلسطين، والهادفة إلى فرض أوامر تهويدية على الأرض المحتلة، داعياً إلى رفض هكذا واقع مأساوي ومرير، بكل السبل المشروعة وعلى مختلف الأصعدة.



وطالب المجتمع الدولي والمنظمات الأممية ذات الصلة بتحرك جاد وفاعل؛ لضمان تنفيذ قرارات الشرعية الدولية الخاصة بأماكن العبادة بعامة، والمسجدين الأقصى المبارك والإبراهيمي بخاصة.