شؤون فلسطينية

الخارجية: 1022 إصابة و44 حالة وفاة بين أبناء جالياتنا في أنحاء العالم

الخارجية: 1022 إصابة و44 حالة وفاة بين أبناء جالياتنا في أنحاء العالم
رام الله - دنيا الوطن
قالت وزارة الخارجية والمغتربين، إن عدد الإصابات بين أبناء جالياتنا في دول العالم بلغ 1022 إصابة، فيما تم تسجيل 44 حالة وفاة.

وأضافت الوزارة في بيان لها، اليوم الأربعاء، إنه تم 11 إصابة جديدة في صفوف ابناء الجالية في الولايات المتحدة الأميركية، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 621 إصابة.

وأوضحت أن سفاراتنا وبعثاتنا في عديد الدول، تتابع من خلال لجان الطوارئ التي تم تشكيلها، أوضاع جالياتنا وطلبتنا وتقدم لهم التدخلات والمساعدات السريعة، وتتواصل معهم باستمرار للاطمئنان على صحتهم.

كوبا: لا إصابات بفيروس "كورونا" بين جاليتنا وطلبتنا

أكدت سفارة دولة فلسطين لدى كوبا، انه لم تسجل أية اصابة في صفوف الجالية والطلبة في البلاد، وأن الطلبة جميعهم محجورون في جامعاتهم، وقامت بتأمين حصص غذائية ومواد تعقيم في اماكن سكنهم في ظل هذه الفيروس، وتقوم بالتواصل معهم بشكل يومي للتأكد من حالتهم الصحية والمعنوية.

سفارتنا لدى فنلندا: لا إصابات بـ "كورونا"

تتابع بعثة فلسطين لدى فنلندا أوضاع الجالية والطلبة، وتؤكد أنه لم يتم تسجيل أية إصابة في صفوفهم حتى اللحظة، وهي تتابع قضية مواطنة ترغب في العودة الى أرض الوطن حين تتوفر الفرصة لذلك.

إيطاليا: استقرار على الإصابات على 17

تستمر سفارة دولة فلسطين لدى إيطاليا بمتابعة أوضاع الجاليات والطلبة، مؤكدة أنهم جميعا بخير ولم يسجل إصابات جديدة، ليستقر عدد الإصابات على 17 إصابة، فيما بلغ عدد المساعدات 88، بينما عدد العالقين بلغ 42.

السلفادور: أوضاع جاليتنا بخير

قامت سفارة دولة فلسطين لدى السلفادور بترحيل عائلتين من أصول فلسطينية الى أماكن اقامتهم في "تشيلي والمكسيك"، ووصلت العائلتان الى منزلهما بأمان.

وأكدت أنها على تواصل مع الجالية في السلفادور وغواتيمالا وهندوراس، حيث لم تسجل إصابات بينهم حتى اللحظة.

ليبيا: سفارتنا تحصر أعداد الأسر النازحة لتأمين المساعدات لهم

تتابع سفارة دولة فلسطين لدى ليبيا أوضاع الجالية والطلبة من خلال لجنة طوارئ تم تشكيلها من كادر السفارة ومجلس الجالية، وقامت بحصر أعداد الأسر النازحة والمحتاجة في مدينة طرابلس وضواحيها، وتشرف على توزيع مساعدات على الأسر المستورة.

وتمكنت السفارة من خلال تواصلها مع الجهات الرسمية الليبية من الحصول على موافقة لإدراج أسماء العائلات الفلسطينية النازحة أسوة بالعائلات الليبية في حال تم تعويضهم عن الأضرار التي لحقت بمنازلهم وممتلكاتهم.

وتعمل السفارة على طرق جميع الأبواب لتأمين مساعدات مالية وعينية للعديد من الأسر النازحة والمحتاجة خلال شهر رمضان المبارك.

تونس: لم يتم تسجيل إصابات بالفيروس

تواصل سفارة دولة فلسطين لدى الجمهورية التونسية، التواصل مع كافة أبناء جاليتنا، وتسعى لتوفير الاحتياجات والمستلزمات الضرورية للحالات الطارئة سواء من أبناء الجالية أو الطلبة، عبر خلية الأزمة الموجودة منذ بداية الأزمة الصحية في تونس.

وأكدت استكمال عملية توزيع المساعدات على الطلبة والعائلات المستورة، كما تم اعتماد مبلغ مالي لعائلة فلسطينية عالقة، مشيرة إلى أنه لم يتم تسجيل أية إصابة او الاشتباه بحالة إصابة في صفوف أبناء الجالية والطلبة.

تعافي 8 حالات من الفيروس

أفادت بعثة فلسطين لدى مملكة النرويج، أنه لم يتم تسجيل أية إصابة جديدة في صفوف الجالية، مؤكدة تعافي 8 حالات من أصل 11 أصيب بالفيروس، والوضع الصحي للحالات الأخرى جيد ومستقر.

سفارتنا لدى البحرين تطمئن على جاليتنا وطلبتنا

أفادت سفارة دولة فلسطين لدى مملكة البحرين، بأنه لم يتم تسجيل أية إصابة في صفوف جاليتنا وطلبتنا حتى اللحظة، موضحة أنها تقوم بالاطمئنان المتواصل عليهم من خلال خلية الطوارئ التي تم تشكيلها وان جميع افرادها بخير.

كما تم التواصل مع جميع الطلبة الدارسين في كافة الجامعات في المملكة، وهم مستمرون بدراستهم بواسطة التعليم عن بعد، مضيفة أنه تم تأمين وجبه غذائية طيلة أيام شهر رمضان الفضيل للعوائل المعوزة، وتم إنشاء مجموعة لكل من الأطباء، والمعلمين، والطلبة، والجالية الفلسطينية لسهولة التواصل معهم وتوصيل المعلومة ومعرفة مشاكلهم.

السعودية: أول حالة وفاة لفلسطيني بالفيروس

أفادت سفارة دولة فلسطين لدى المملكة العربية السعودية، بتسجيل حالة وفاة بفيروس "كورونا" وهو المواطن ايمن عاشور محمد المشهراوي (44 عاما) ليكون أول حالة وفاة في صفوف ابناء جاليتنا في المملكة العربية السعودية الشقيقة.

ماليزيا: توزيع سلات غذائية على المحتاجين

تواصل خلية الأزمة بسفارتنا لدى ماليزيا عملها مع الجالية والطلبة والعالقين، وتقدم لهم المشورة والنصح سواء عبر خط الطوارئ، والرد على الرسائل الواردة للبريد الالكتروني، مشيرة إلى أنه تم توزيع سلات غذائية ومبالغ مالية لمن تقطعت بهم السبل.

الجزائر: لا إصابات بالفيروس

قالت سفارة دولة فلسطين لدى الجزائر، أنه لم تبلغ عن اية اصابات بفيروس "كورونا" بين صفوف جاليتنا وطلبتنا، باستثناء الحالات المرضية العادية التي تحتاج لأدوية حيث تقوم بتغطيتها.

وأكدت توزيع مساعدات نقدية على 1332 طالب وطالبة في مختلف الولايات والجامعات سواء من يقيمون بالإقامات او بشقق الخاصة، موضحة أنها تتابع عديد الشكاوى والاستفسارات من الطلبة وتعمل على حلها.

بلجيكا: تسجيل إصابة جديدة بين أبناء جاليتنا

أفادت سفارة دولة فلسطين لدى بلجيكا ولوكسمبورغ، أنه تم تسجيل إصابة جديدة بين ابناء الجالية بفيروس "كورونا" في بروكسل، وهي الان قيد الحجر المنزلي ووضعها مستقر، وبالتالي أصبح العدد الإجمالي للإصابات 80 إصابة في بلجيكا وإصابة واحدة في لوكسمبورغ منذ بداية الازمة.

وذكرت أن عدد حالات التعافي استقر على 40 حالة من بين ابناء الجالية منذ بداية الأزمة، لافتة إلى انه تم توزيع مساعدات لأبناء الجالية ليصل مجموع المساعدات المقدمة من طرف السفارة الى 87 مساعدة منذ بداية الفيروس، كما استطاعت الحصول على عناوين وأرقام عدد من أبناء جاليتنا وتتصل بهم باستمرار.

سفارتنا لدى الكويت تطمئن على جاليتنا

وطمأنت سفارة دولة فلسطين لدى الكويت شعبنا على أوضاع الجالية والطلبة والمعلمين الصحية والمعيشية، وقدمت هدية رمزية لعائلة فلسطينية مصابة، لرفع معنوياتها.

روسيا: تماثل حالتين للشفاء من الفيروس

تتابع سفارة دولة فلسطين لدى روسيا الاتحادية وبالتعاون من القوة الفلسطينية والجالية واتحاد الطلبة أوضاع الجالية والطلبة الدارسين في عموم روسيا، للاطمئنان على صحتهم والوقوف عند احتياجاتهم، مؤكدة تماثل حالتين للشفاء من فيروس "كورونا"، في حين توجد حالة ثالثة من المصابين في المشافي ووضعها مستقر وتتماثل للشفاء.

سفارتنا لدى قطر: 41 إصابة بالفيروس بينهم حالة حرجة

أفادت سفارة فلسطين لدى قطر متابعتها لأوضاع الجالية الفلسطينية أن العدد الإجمالي للمصابين من أبناء جاليتنا في البلاد بلغ 41 إصابة، بينهم حالة واحدة حرجة في العناية المكثفة، وثلاث حالات تحت العلاج الطبي، وما تبقى في حالة حجر صحي تحت المراقبة الطبية.

وذكرت السفارة أن غالبية الإصابات هي لعائلات كاملة، لافتة إلى أن هذا العدد يشمل فقط الفلسطينيين الذين يحملون اقامات في قطر، ولا يشمل ذلك الفلسطينيين من حملة الجوازات الاردنية والكندية او الامريكية او الجنسيات الأخرى.

رومانيا: لم يتم تسجيل أية إصابة

قالت سفارة دولة فلسطين لدى رومانيا، أنه لم يتم تسجيل اية إصابة في صفوف جاليتنا وطلبتنا حتى الآن، مضيفة أنها تواصل من خلال خلية الازمة المشكلة متابعتها لأوضاعهم للاطمئنان على صحتهم والوقوف عند احتياجاتهم.

ولفتت إلى أنه تم تقديم ما يزيد عن 250 سلة غذائية حتى الان للمحتاجين، وتم الاتفاق على تجهيز سلات غذائية أخرى لتوزيعها عشية شهر رمضان المبارك، كما قامت بالتعاون مع اتحاد الأطباء والصيادلة بتشكيل لجنة طبية من مختلف التخصصات لمد يد العون والاستشارات الطبية لأبناء الجالية والطلبة وكذلك للإخوة العرب.

سفارتنا لدى باكستان تطمئن على أوضاع جاليتنا وطلبتنا

طمأنت سفارتنا لدى باكستان شعبنا على سلامة جاليتنا وطلبتنا المدنيين والعسكريين والكادر وعائلاتهم، حيث لم تسجل أي إصابة بينهم حتى اللحظة.

وتواصل خلية الأزمة التي تم تشكيلها بشكل مستمر على التواصل معهم للاطمئنان على أوضاعهم الصحية والمعيشية، بالتنسيق مع الاتحاد العام لطلبة فلسطين، وتم توزيع مبالغ نقدية على الطلبة في المدن الباكستانية، وحثتهم على التقيد بتعليمات الوقاية الصادرة من قبل الحكومة الفلسطينية والحكومة الباكستانية.

تسجيل 7 إصابات جديدة بين جاليتنا في إسبانيا

أكدت سفارة دولة فلسطين لدى إسبانيا تسجيل 7 إصابات جديدة في صفوف جاليتنا، مضيفة أنها تتواصل مع جميع الحالات المصابة، وتطمئن على صحتها وسلامتها والوقوف عند احتياجاتهم.

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