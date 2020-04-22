ملحم: لا إصابات جديدة بفيروس كورونا وهناك 1000 عينة قيد الفحص

ابراهيم ملحم المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية

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رام الله - دنيا الوطن

أكد ابراهيم ملحم، المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية، أنه لم يتم اليوم، تسجيل اي اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الضفة الغربية، ليستقر العدد الاجمالي للاصابات عند 474 حالة.



وأشار ملحم خلال الايجاز المسائي، حول تطورات فيروس كورونا، الذي عقد، مساء اليوم الأربعاء، في مدينة رام الله، أن هناك 1000 عينة عشوائية، وأخرى لمخالطين من كافة أنحاء الوطن، وجاري فحصها، لافتا إلى أن نتائجها ستظهر لاحقا.



وأعرب عن شكره للكوادر الطبية والتمريضية الذين يقفون بالخط الأمامي لمواجهة هذه الجائحة، وعلى الجبهة الأخرى أفراد الأجهزة الأمنية.



وأوضح أن رئيس الوزراء محمد اشتية أعلن خلال لقائه رؤساء الاتحادات والنقابات، أعلن "امكانية فلسطين إجراء 4000 فحص يوميا، بعد أن بدأنا بإجراء 394 فحص باليوم، بداية أزمة كورونا".