اندلاع مواجهات مع الاحتلال في أم صفا شمال غرب رام الله



وقال رئيس مجلس محلي أم صفا مروان الصباح: "إن قوات الاحتلال اقتحمت القرية ما أدى لاندلاع مواجهات، أطلق خلالها الجنود وابلا من قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع صوب الشبان"، بحسب ما جاء على موقع الوكالة الفلسطينية الرسمية.



وأشار صباح إلى أن جنود الاحتلال أغلقوا مدخلي القرية الشرقي والغربي.





رام الله - دنيا الوطناندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، في قرية أم صفا شمال غرب الله.