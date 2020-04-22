شؤون فلسطينية

جادو: يجب تقديم الدعم والاسناد لفلسطين في سعيها لمواجهة ازمة كورونا

جادو: يجب تقديم الدعم والاسناد لفلسطين في سعيها لمواجهة ازمة كورونا
رام الله - دنيا الوطن
عقدت الدكتورة أمل جادو شكعة، وكيل وزارة الخارجية والمغتربين، عدداً من الاجتماعات مع عدد من ممثلي السلك الدبلوماسي في فلسطين عبر الهاتف وكذلك عبر التقنيات الالكترونية، ضمت كل من القنصل العام لمملكة بلجيكا السيدة دانييلا هيفين والقنصل العام السويدي السيدة جيسيكا اولسن.

والتقت في مكتبها مع ممثل دولة مالطا في فلسطين السيد روبين جاوتشي لاطلاعهم على سير الاوضاع في فلسطين في ظل ازمة انتشار فيروس كورونا وسياسات القيادة الفلسطينية ومجلس الوزراء الحكيمة في هذا الصدد.

وأكدت على ضرورة قيام هذه الدول بتقديم الدعم والاسناد لدولة فلسطين في سعيها لمواجهة هذه الازمة التي تجتاح أرجاء العالم وشاركتهم باستراتيجية التحرك التي تبناها مجلس الوزراء الفلسطيني لمواجهة الازمة اضافة الى ابلاغهم بارسال قائمة الاحتياجات التي تبناها المجلس لدولهم عبر سفرائنا في تلك الدول وفي كافة دول العالم، كما عبرت د. جادو شكعة عن تضامنها مع شعوب هذه البلدان ومع شعوب العالم الصديقة في مواجهتهم لهذه الازمة.

من ناحية اخرى وضعت جادو نظراءها في صورة استمرار اسرئيل في انتهاكاتها للحقوق الفلسطينية وعمليات الاعتقال وعمليات البناء الاستيطاني المستمرة على الرغم من جائحة كورونا وكذلك تداعيات تشكيل الحكومة الاسرائيلية وانطواء اتفاق الائتلاف على بنود حول ضم بعض المناطق الفلسطينية الى اسرائيل الامر الذي ينافي مبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ويحتاج الى وقفة على الرغم من انشغال العالم بأزمة كورونا.

وعلى صعيد العلاقات الثنائية ناقشت د. جادو الشكعة استئناف الجزء الثالث من التدريب الذي تقدمه مملكة بلجيكا لعدد من الدبلوماسيين الفلسطينيين من ادارة الشؤون الاوروبية عبر الاليات الالكترونية وذلك في مجالات مختلفة مع بداية شهر ايار القادم وذلك على الرغم من عمل هؤلاء الدبلوماسيين من بيوتهم حيث سيجري التدريب عبر الية زووم.  

من ناحيتها اطلعت السفيرة السويدية وكيل الوزارة على الجهود الحثيثة التي تقوم بها مملكة السويد من اجل متابعة حشد الدعم لوكالة الغوث الاونروا في اعقاب تعيين مفوض جديد لها .

وبدوره زار السيد غاوتشي مقر وزارة الخارجية والمغتربين صباح هذا اليوم وناقش الطرفان عددا من القضايا الثنائية التي تم العمل على تأجيلها نتيجة الجائحة.

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