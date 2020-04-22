شؤون فلسطينية

عريقات: اتفاق على مخاطبة برلمانات العالم لمنع تنفيذ خطة الضم الإسرائيلية

عريقات: اتفاق على مخاطبة برلمانات العالم لمنع تنفيذ خطة الضم الإسرائيلية
صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير
رام الله - دنيا الوطن
قال الدكتور صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية: "تم الاتفاق مع رئيس البرلمان العربي مشعل بن فهد السلمي ومع رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون، اليوم الأربعاء، على إرسال رسائل من المجلس الوطني والبرلمان العربي إلى جميع برلمانات العالم، لمنع  تنفيذ خطة الضم الإسرائيلية، والتأكيد على مبدأ حل الدولتين على حدود الرابع من حزيران عام 1967 والقدس الشرقية عاصمة لفلسطين".

وأضاف: "كما ستتم مخاطبة البرلمانات لحث الدول على الضغط على الحكومة الإسرائيلية  للإفراج عن الأسرى، ووقف الاستيطان وكافة أشكال الضغوط على أبناء شعبنا في القدس وقطاع غزة، ودعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الـ(أونروا)"، بحسب ما جاء على موقع الوكالة الفلسطينية الرسمية.

كما أكد عريقات خلال محادثات هاتفية، مع المبعوثين النرويجي تور وينسلاند والسويسري رونالد سيتنيننجر، ومع نائبة وزير خارجية إيطاليا مارينا ساريني، ونائب وزير خارجية بولندا باول جابونكسي على مبدأ حل الدولتين على حدود العام 1967، ورفض الضم، واستمرار دعم الـ(أونروا) ورفع القيود والحصار عن القدس الشرقية وقطاع غزة.

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