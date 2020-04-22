(هآرتس): حزب (العمل) سيناقش بين أعضاءه الانضمام لحكومة نتنياهو





وذكرت صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية، أن أعضاء حزب العمل سيجتمعون عن بعد لمناقشة انضمام بيرتس والعضو إيتسيك شمولي كوزيرين في حكومة نتنياهو.





وأشارت إلى أن حزب العمل لا يتفاوض مع نتنياهو والليكود بل مع حزب أزرق أبيض.





ونقلت الصحيفة وفقاً لترجيحات أن بيرتس سيعين وزيراً للاقتصاد الإسرائيلي وسيكون عضوا في المجلس الاقتصادي للحكومة إلى جانب نتنياهو وغانتس ووزير المالية.

رام الله - دنيا الوطنيناقش حزب العمل الإسرائيلي برئاسة عمير بيرتس مسألة مشاركة وزيرين منه في الحكومة الجديدة التي يرأسها نتنياهو وينوبه غانتس فيها.