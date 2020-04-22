دولي

(هآرتس): حزب (العمل) سيناقش بين أعضاءه الانضمام لحكومة نتنياهو

(هآرتس): حزب (العمل) سيناقش بين أعضاءه الانضمام لحكومة نتنياهو
عمير بيرتس زعيم حزب (العمل)
رام الله - دنيا الوطن
يناقش حزب العمل الإسرائيلي برئاسة عمير بيرتس مسألة مشاركة وزيرين منه في الحكومة الجديدة التي يرأسها نتنياهو وينوبه غانتس فيها. 

وذكرت صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية، أن أعضاء حزب العمل سيجتمعون عن بعد لمناقشة انضمام بيرتس والعضو إيتسيك شمولي كوزيرين في حكومة نتنياهو. 

وأشارت إلى أن حزب العمل لا يتفاوض مع نتنياهو والليكود بل مع حزب أزرق أبيض. 

ونقلت الصحيفة وفقاً لترجيحات أن بيرتس سيعين وزيراً للاقتصاد الإسرائيلي وسيكون عضوا في المجلس الاقتصادي للحكومة إلى جانب نتنياهو وغانتس ووزير المالية.

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