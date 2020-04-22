إصابة جندي إسرائيلي في عملية دهس برام الله





هذه العملية تعد الثانية، خلال اليوم، بعد أن نفذ الشاب ابراهيم محمد علي هلسة، عملية مزدوجة (دهس وطعن)، صباح اليوم الأربعاء، قرب مستوطنة (معاليه ادوميم)، شرق مدينة القدس، أسفرت عن استشهاده، واصابة مجندة اسرائيلية.

رام الله - دنيا الوطنأفاد موقع (حدشوت بتاخون سدي) الإسرائيلي، جندي واحد أصيب، بجروح، في عملية دهس، وقعت مساء اليوم الأربعاء، على طريق 465 بالقرب من مستوطنة (عطريت) شمالي رام الله.وقال الموقع: "في الدقائق القليلة الماضية، وردت أنباء عن عملية دهس جنود على طريق 465 بالقرب من عطريت شمال رام الله، هناك مصاب واحد.