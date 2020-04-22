شؤون فلسطينية

إصابة جندي إسرائيلي في عملية دهس برام الله

إصابة جندي إسرائيلي في عملية دهس برام الله
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أفاد موقع (حدشوت بتاخون سدي) الإسرائيلي، جندي واحد أصيب، بجروح، في عملية دهس، وقعت مساء اليوم الأربعاء، على طريق 465 بالقرب من مستوطنة (عطريت) شمالي رام الله.

وقال الموقع: "في الدقائق القليلة الماضية، وردت أنباء عن عملية دهس جنود على طريق 465 بالقرب من عطريت شمال رام الله، هناك مصاب واحد.

هذه العملية تعد الثانية، خلال اليوم، بعد أن نفذ الشاب ابراهيم محمد علي هلسة، عملية مزدوجة (دهس وطعن)، صباح اليوم الأربعاء، قرب مستوطنة (معاليه ادوميم)، شرق مدينة القدس، أسفرت عن استشهاده، واصابة مجندة اسرائيلية.

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