(شاباك) يزعم إحباط عملية تفجيرية بملعب (تيدي) بالقدس

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رام الله - دنيا الوطن

زعم جهاز الأمن العام الإسرائيلي (شاباك)، اليوم الأربعاء، أنه أحبط عملية تفجيرية في ملعب (تيدي) بمدينة القدس.



وبحسب موقع (واللا) الإسرائيلي، فقد اعتقل الجهاز ثلاثة شبان فلسطينيين، بزعم أنهم كانوا يخططون للعملية وهم من طلبة الكتلة الإسلامية في جامعة بيرزيت، وينتمون إلى حركة حماس.



وأوضح أن الشاب الأول من مخيم قلنديا، والثاني من كفر عقب بالقدس، والثالث من دير جرير برام الله.



وزعم الجهاز، بأن الشبان الثلاثة، خططوا لشن هجمات تفجيرية ضد جنود لجيش في عدة نقاط برام الله خلال الأشهر الماضية، مدعيا في الوقت ذاته أن إحدى الحوادث وقعت فعلاً، فيما أنهم تورطوا في محاولات أخرى لتنفيذ تفجيرات أخرى ضد الجيش الإسرائيلي في السنوات الأخيرة، حسب زعمه.



ولفت إلى أن العملية التي كانوا يجهزون لها في ملعب تيدي كانت ستتم عبر مواد متفجرة، وقاموا بتصنيع المتفجرات بعد الاستفادة من شروحات على الإنترنت، واشتروا المواد الكيميائية والمتفجرة والمعدنية، حتى قبض عليهم قبل إكمالها، على حد ادعائه.



وكشف التحقيق أن أحد المعتقلين خطط لتنفيذ تفجير في مباراة بيتار القدس ضد هبوعيل الخضيرة في كانون الاول/ ديسمبر عام 2019، لكنه تراجع ورأى أن ذلك ليس ممكنا جراء الترتيبات الأمنية حول الملعب.