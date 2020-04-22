الاحتلال يخطر بهدم منزلين في بلدة الخضر جنوب بيت لحم

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رام الله - دنيا الوطن

أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بهدم منزلين في بلدة الخضر جنوب بيت لحم.



وأكد مدير هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية، أن الاحتلال أخطر بهدم منزلين مأهولين في منطقة أم ركبة بالبلدة خلال 96 ساعة، يعودان للمواطنين محمد يعقوب دعدوع، ومحمد إبراهيم دعدوع، بحجة عدم الترخيص.



وأوضح بريجية أن الاحتلال صعد من إجراءاته التعسفية بحق السكان وممتلكاتهم في منطقة أم ركبة، لافتا أنه أخطر يوم أمس بهدم منزل في المنطقة ذاتها يعود للمواطن صالح المحسيري.