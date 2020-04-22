بسبب خلل في سحب العينات.. إسرائيل تُوقف فحوصات (كورونا) بشكل كامل

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رام الله - دنيا الوطن

أوقفت السلطات الإسرائيلية، ظهر اليوم الأربعاء، عمليات فحص دفعات جديدة لحالات مشتبه باصابتها بفيروس (كورونا).



وقالت القناة 12: إنه "بسبب خلل في عيدان سحب العينات، قرر إسعاف نجمة داود الحمراء، وقف فحوصات (كورونا) في جميع المناطق".



يشار إلى أن وزير الجيش الإسرائيلي، نفتالي بينت، قال صباح اليوم: إنه "أمر بوقف فحص عينات قطاع غزة الخاصة بالكشف عن فيروس (كورونا) في مختبرات الجيش".



وأضاف بينت، أنه "ولعدم موافقة المستوى السياسي على الأمر، تم وقف فحص العينات، وهذا يأتي بعد إجراء 100 فحص فقط، في المختبر العسكري في قاعدة تسريفين".