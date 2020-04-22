حماس: لن نقف مكتوفي الأيدي أمام جريمة مصادرة الاحتلال لأراضي الحرم الإبراهيمي

الحرم الإبراهيمي

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رام الله - دنيا الوطن

دان المستشار الإعلامي، لرئيس المكتب السياسي لحركة (حماس) طاهر النونو، إعلان سلطات الاحتلال مصادرة أراضي الحرم الإبراهيمي، التابعة لوزارة الأوقاف؛ لتوظيفها في المشاريع التهويدية الاستيطانية.



وقال النونو في تصريحات، نشرها موقع حماس الإلكتروني: إن هذه الخطوة سابقة وخطيرة، مؤكدًا أن الحرم الإبراهيمي، وأوقافه ملكية إسلامية خالصة، لن تغيرها قرارات باطلة، وسنبذل كل جهد لإجهاضها.



وأضاف النونو "لن نقف مكتوفي الأيدي أمام هذه الجرائم، التي تمس مقدساتنا وحقوقنا في الحرم الإبراهيمي نفسه، أو الأوقاف المتعلقة به".