ترامب يَأمر بتدمير أي زورق إيراني يُضايق السفن الأمريكية

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رام الله - دنيا الوطن

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: إنه أصدر تعليمات للبحرية الأمريكية، بتدمير أي زوارق حربية إيرانية.



وأضاف ترامب، اليوم الأبعاء في تغريدة له على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "لقد أمرت البحرية الأمريكية، بضرب وتدمير جميع الزوارق الحربية الإيرانية، إذا ضايقوا سفننا في البحر".



وفي وقت سابق، حذر الحرس الثوري في ايران، من أن قواته "سترد بحزم" على أي محاولات استفزاز من طرف الولايات المتحدة أو قواتها العسكرية الموجودة في منطقة الشرق الأوسط، في محاولة لتهديد الوجود الأمريكي.