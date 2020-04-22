عاجل

  • معاريف: مستشفى شعاري تسيدك يعلن عن وفاة إسرائيلية 98 عام من فيروس كورونا

  • اعلام الاحتلال: انباء عن عملية دهس في رام الله

دولي

ترامب يَأمر بتدمير أي زورق إيراني يُضايق السفن الأمريكية

ترامب يَأمر بتدمير أي زورق إيراني يُضايق السفن الأمريكية
رام الله - دنيا الوطن
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: إنه أصدر تعليمات للبحرية الأمريكية، بتدمير أي زوارق حربية إيرانية.

وأضاف ترامب، اليوم الأبعاء في تغريدة له على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "لقد أمرت البحرية الأمريكية، بضرب وتدمير جميع الزوارق الحربية الإيرانية، إذا ضايقوا سفننا في البحر".

وفي وقت سابق، حذر الحرس الثوري في ايران، من أن قواته "سترد بحزم" على أي محاولات استفزاز من طرف الولايات المتحدة أو قواتها العسكرية الموجودة في منطقة الشرق الأوسط، في محاولة لتهديد الوجود الأمريكي.

أخبار ذات صلة

بسبب خلل في سحب العينات.. إسرائيل تُوقف فحوصات (كورونا) بشكل كامل

بسبب خلل في سحب العينات.. إسرائيل تُوقف فحوصات (كورونا) بشكل كامل

ترامب يُطالب أغنى جامعة في العالم بإعادة أموال

ترامب يُطالب أغنى جامعة في العالم بإعادة أموال

إعلام كوريا الشمالية صامت حيال صحة الزعيم &#34;كيم جونغ أون&#34;

إعلام كوريا الشمالية صامت حيال صحة الزعيم "كيم جونغ أون"

عمير بيرتس: لن أصوت لصالح ضم أراضٍ بالضفة الغربية

عمير بيرتس: لن أصوت لصالح ضم أراضٍ بالضفة الغربية

تسجيل 384 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في إسرائيل

تسجيل 384 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في إسرائيل

إيران تُعلن إطلاق أول قمر صناعي عسكري إلى الفضاء

إيران تُعلن إطلاق أول قمر صناعي عسكري إلى الفضاء

الصين تُسجّل 30 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

الصين تُسجّل 30 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

بعد اتفاقه مع نتنياهو.. لابيد يشن هجوماً لاذعاً على شريكه السابق غانتس

بعد اتفاقه مع نتنياهو.. لابيد يشن هجوماً لاذعاً على شريكه السابق غانتس

التعليقات

الدنيا حكايات

طرائف تونسية والفن المصري

طرائف تونسية والفن المصري

شؤون فلسطينية

الاحتلال يخطر بهدم منزلين في بلدة الخضر جنوب بيت لحم

الاحتلال يخطر بهدم منزلين في بلدة الخضر جنوب بيت لحم

صالح رأفت: نستنكر قرار مصادرة أراضي الحرم الإبراهيمي

صالح رأفت: نستنكر قرار مصادرة أراضي الحرم الإبراهيمي

حماس: لن نقف مكتوفي الأيدي أمام جريمة مصادرة الاحتلال لأراضي الحرم الإبراهيمي

حماس: لن نقف مكتوفي الأيدي أمام جريمة مصادرة الاحتلال لأراضي الحرم الإبراهيمي

إدارة سجن (إيشل) تُماطل في تقديم العلاج للأسير كريم أبو مارية

إدارة سجن (إيشل) تُماطل في تقديم العلاج للأسير كريم أبو مارية

الأزبط: تعمد الاحتلال عدم إسعاف البرغوثي يُؤكد دوماً حقيقة (العدو)

الأزبط: تعمد الاحتلال عدم إسعاف البرغوثي يُؤكد دوماً حقيقة (العدو)

الشرطة تُغلق سبعة محلات تجارية لمخالفتها قانون الطوارئ في جنين

الشرطة تُغلق سبعة محلات تجارية لمخالفتها قانون الطوارئ في جنين

نادي الصحفي الصغير يطلق صناعة وتنفيذ فعاليات وألعاب منزلية ترفيهية تشغل الطفل

نادي الصحفي الصغير يطلق صناعة وتنفيذ فعاليات وألعاب منزلية ترفيهية تشغل الطفل

الخضري: الأراضي الفلسطينية تعيش حالة من الاضطراب السياسي والصحي والاقتصادي عشية رمضان

الخضري: الأراضي الفلسطينية تعيش حالة من الاضطراب السياسي والصحي والاقتصادي عشية رمضان

منوعات

نحافة وفاء موصللي الزائدة تثير قلق جمهورها

نحافة وفاء موصللي الزائدة تثير قلق جمهورها

ياسمين صبري تثير الجدل بسبب شكلها في هذه الصورة

ياسمين صبري تثير الجدل بسبب شكلها في هذه الصورة

ممثل عالمي يعترف: براد بيت حطم حلمي بأن أكون حبيب أنجيلينا جولي

ممثل عالمي يعترف: براد بيت حطم حلمي بأن أكون حبيب أنجيلينا جولي

أبرز عناصر تنظيم الدولة.. شاهد لحظة اعتقال مغني الراب البريطاني عبدالباري

أبرز عناصر تنظيم الدولة.. شاهد لحظة اعتقال مغني الراب البريطاني عبدالباري

شمس الكويتية تهاجم علا الفارس بسبب أسعار النفط: &#34;سيجارا لابسة فستان&#34;

شمس الكويتية تهاجم علا الفارس بسبب أسعار النفط: "سيجارا لابسة فستان"

بعد وصفه المنتجين العرب بـ&#34;التافهين&#34;.. جان يامان يعتذر

بعد وصفه المنتجين العرب بـ"التافهين".. جان يامان يعتذر

زينة تسقط أرضاً بسبب فيفي عبده.. والجمهور: &#34;ياريتنا ماشفنا&#34;

زينة تسقط أرضاً بسبب فيفي عبده.. والجمهور: "ياريتنا ماشفنا"

مطرب أمريكي يفجر مفاجأة حول مايكل جاكسون وهالي بيري

مطرب أمريكي يفجر مفاجأة حول مايكل جاكسون وهالي بيري

كيف رد شاروخان على سؤال مُتابع &#34;بكم تبرعت لصندوق مُكافحة كورونا&#34;؟

كيف رد شاروخان على سؤال مُتابع "بكم تبرعت لصندوق مُكافحة كورونا"؟

أول تعليق من التونسية درة على علاقتها برجل أعمال مصري

أول تعليق من التونسية درة على علاقتها برجل أعمال مصري

عربي

وزير الأوقاف الأردني: إغلاق المساجد ليس جديداً

وزير الأوقاف الأردني: إغلاق المساجد ليس جديداً

العراق: قد نعود للحظر الشامل

العراق: قد نعود للحظر الشامل

لبنان يُقر تشريعاً حول زراعة الحشيش

لبنان يُقر تشريعاً حول زراعة الحشيش

القوات اليمنية تُسقط طائرة مُسيرة تابعة للحوثيين

القوات اليمنية تُسقط طائرة مُسيرة تابعة للحوثيين