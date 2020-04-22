شؤون فلسطينية

الاقتصاد: أحلنا 60 تاجراً للنيابة وأغلقنا 70 محلاً.. وهذه إجراءاتنا لضبط الأسعار برمضان

الاقتصاد: أحلنا 60 تاجراً للنيابة وأغلقنا 70 محلاً.. وهذه إجراءاتنا لضبط الأسعار برمضان
صور تعبيرية
خاص دنيا الوطن- أمنية أبو الخير 
أكد عزمي عبد الرحمن، الناطق باسم وزارة الاقتصاد، أن الوزارة لديها خطة خاصة بشهر رمضان في كل عام، وتُمول من قبل مجلس الوزراء الفلسطيني، وفي هذا العام بظل انتشار وباء (كورونا)، ستلقي تلك الخطة تشديد أكثر من السابق عبر تكثيف الجولات الرقابية على كافة أسواق محافظات الوطن لمنع حالات الغش والتحايل والمغالاة برفع الأسعار.

وأضاف عبد الرحمن لـ"دنيا الوطن": "وسنشدد على التزام كافة التجار والباعة بالأسعار الواردة في قائمة الأسعار الاسترشادية التي نشرتها الوزارة، وإذا أغلقنا محال وأحال الكثير من التجار ممن حاولوا رفع الأسعار إلى النيابة العامة، سيكون التشديد في شهر رمضان أكبر ولن نتهاون بهذا الأمر إطلاقاً".

وكشف الناطق باسم الاقتصاد، أن الوزارة أحالت أكثر من 60 تاجراً إلى النيابة العامة نتيجة المغالاة برفع الأسعار، وأغلقت أكثر من 70 محلاً نتيجة المغالاة أيضاً، مستطرد "من الوارد استغلال التجار للظرف الراهن ولكن من خلال جولات وزارة الاقتصاد والأذرع الرقابية الأخرى كالضابطة الجمركية والخط الساخن، سيتم ضبط الأسعار، ولن نتهاون أبداً من الموضوع".

وأوضح أن مجلس الوزراء أقر بفتح المحال في المحافظات التي لا يوجد فيها إصابات (كورونا) وهي المحافظات الشمالية كجنين ونابلس وطولكرم وسلفيت وقلقيلية وطوباس، سيكون فيها مرونة عالية، أما محافظات الوسط والجنوب التي تحتوي على بعض الإصابات كالخليل وبيت لحم والقدس ورام الله والبيرة، سيكون فيهم تقييد بساعات وأيام الفتح.

وأكمل: التقييد ليس من باب المحاباة، وإنما هو نتيجة اضطراريه للأوضاع الجارية من حالة الطوارئ الناتجة عن انتشار وباء (كورونا)، وحل تغير الظروف ستتغير الإجراءات فوراً.

في ذات السياق، أوضح أيمن أبو ليله، مدير عام الإعلام بوزارة الاقتصاد بقطاع غزة، أن الوزارة أنجزت خطة كاملة للتعاطي مع شهر رمضان المبارك، أبرز ملامحها تكثيف الحملات التفتيشية والرسمية من قبل طواقم حماية المستهلك المنتشرة في جميع محافظات قطاع غزة.

وأضاف أبو ليله لـ"دنيا الوطن": "تلك الطواقم ستكثف من إجراءات التفتيش والرقابة على المحلات التجارية والأسعار والأسواق، لمتابعة السلع والمنتجات التي يقبل على شرائها المواطنين وللتأكد من صلاحية المنتجات والتزام التجار بأسعار المنتجات، ومنع التلاعب بالأسعار واحتكار السلع".

وأشار أن الوزرة ستتابع توفر السلع والمنتجات الموسمية المتعلقة بشهر رمضان كالتمور والحلويات والمواد الغذائية كاللحوم المجمدة والمخللات وما إلى ذلك، بالإضافة لمتابعة المحال خلال ساعات الذروة بشكل أساسي التي يصبح فيها تواجد كبير من قبل المتسوقين والمستهلكين، لضمان ضبط حالة الأسواق.

وطمأن المواطنين في قطاع غزة، بأن السلع الرمضانية وكافة المواد المتعلقة بشهر رمضان، تتوفر بأسعار مناسبة ومعقولة وفي متناول أيدي الجميع.

وكشف أن الوزارة ستفعل دور (اللجنة المشتركة) خلال شهر رمضان المبارك، وتضم وزارة الاقتصاد والصحة والزراعة والبلديات ومباحث التموين، سيكون لها دور مكثف على الأسواق والمحال التجارية.

ووجه دعوة للمواطنين والمستهلكين، بدعم والإقبال على شراء المنتجات الوطنية، خاصة التي حصلت على شهادة (أونروا) الدولية خلال شهر رمضان، نظراً لما تعرضت له من كساد في ظل جائحة (كورونا).

وحذر التجار والباعة من استغلال ظروف الناس في الفترة الراهنة برفع الأسعار واحتكار السلع. 

قائمة السقف السعري الاسترشادي الخاص بوزارة الإقتصاد 


أخبار ذات صلة

إصابة جندي إسرائيلي في عملية دهس برام الله

إصابة جندي إسرائيلي في عملية دهس برام الله

ماذا جاء في اجتماع المجلس الثوري لحركة فتح؟

ماذا جاء في اجتماع المجلس الثوري لحركة فتح؟

(شاباك) يزعم إحباط عملية تفجيرية بملعب (تيدي) بالقدس

(شاباك) يزعم إحباط عملية تفجيرية بملعب (تيدي) بالقدس

الاحتلال يخطر بهدم منزلين في بلدة الخضر جنوب بيت لحم

الاحتلال يخطر بهدم منزلين في بلدة الخضر جنوب بيت لحم

الجامعة العربية: نُحذر من خطورة سياسة الاستيطان والضم الإسرائيلية

الجامعة العربية: نُحذر من خطورة سياسة الاستيطان والضم الإسرائيلية

صالح رأفت: نستنكر قرار مصادرة أراضي الحرم الإبراهيمي

صالح رأفت: نستنكر قرار مصادرة أراضي الحرم الإبراهيمي

حماس: لن نقف مكتوفي الأيدي أمام جريمة مصادرة الاحتلال لأراضي الحرم الإبراهيمي

حماس: لن نقف مكتوفي الأيدي أمام جريمة مصادرة الاحتلال لأراضي الحرم الإبراهيمي

إدارة سجن (إيشل) تُماطل في تقديم العلاج للأسير كريم أبو مارية

إدارة سجن (إيشل) تُماطل في تقديم العلاج للأسير كريم أبو مارية

التعليقات

الدنيا حكايات

طرائف تونسية والفن المصري

طرائف تونسية والفن المصري

شؤون فلسطينية

الاحتلال يخطر بهدم منزلين في بلدة الخضر جنوب بيت لحم

الاحتلال يخطر بهدم منزلين في بلدة الخضر جنوب بيت لحم

صالح رأفت: نستنكر قرار مصادرة أراضي الحرم الإبراهيمي

صالح رأفت: نستنكر قرار مصادرة أراضي الحرم الإبراهيمي

حماس: لن نقف مكتوفي الأيدي أمام جريمة مصادرة الاحتلال لأراضي الحرم الإبراهيمي

حماس: لن نقف مكتوفي الأيدي أمام جريمة مصادرة الاحتلال لأراضي الحرم الإبراهيمي

إدارة سجن (إيشل) تُماطل في تقديم العلاج للأسير كريم أبو مارية

إدارة سجن (إيشل) تُماطل في تقديم العلاج للأسير كريم أبو مارية

الأزبط: تعمد الاحتلال عدم إسعاف البرغوثي يُؤكد دوماً حقيقة (العدو)

الأزبط: تعمد الاحتلال عدم إسعاف البرغوثي يُؤكد دوماً حقيقة (العدو)

الشرطة تُغلق سبعة محلات تجارية لمخالفتها قانون الطوارئ في جنين

الشرطة تُغلق سبعة محلات تجارية لمخالفتها قانون الطوارئ في جنين

نادي الصحفي الصغير يطلق صناعة وتنفيذ فعاليات وألعاب منزلية ترفيهية تشغل الطفل

نادي الصحفي الصغير يطلق صناعة وتنفيذ فعاليات وألعاب منزلية ترفيهية تشغل الطفل

الخضري: الأراضي الفلسطينية تعيش حالة من الاضطراب السياسي والصحي والاقتصادي عشية رمضان

الخضري: الأراضي الفلسطينية تعيش حالة من الاضطراب السياسي والصحي والاقتصادي عشية رمضان

منوعات

نحافة وفاء موصللي الزائدة تثير قلق جمهورها

نحافة وفاء موصللي الزائدة تثير قلق جمهورها

ياسمين صبري تثير الجدل بسبب شكلها في هذه الصورة

ياسمين صبري تثير الجدل بسبب شكلها في هذه الصورة

ممثل عالمي يعترف: براد بيت حطم حلمي بأن أكون حبيب أنجيلينا جولي

ممثل عالمي يعترف: براد بيت حطم حلمي بأن أكون حبيب أنجيلينا جولي

أبرز عناصر تنظيم الدولة.. شاهد لحظة اعتقال مغني الراب البريطاني عبدالباري

أبرز عناصر تنظيم الدولة.. شاهد لحظة اعتقال مغني الراب البريطاني عبدالباري

شمس الكويتية تهاجم علا الفارس بسبب أسعار النفط: &#34;سيجارا لابسة فستان&#34;

شمس الكويتية تهاجم علا الفارس بسبب أسعار النفط: "سيجارا لابسة فستان"

بعد وصفه المنتجين العرب بـ&#34;التافهين&#34;.. جان يامان يعتذر

بعد وصفه المنتجين العرب بـ"التافهين".. جان يامان يعتذر

زينة تسقط أرضاً بسبب فيفي عبده.. والجمهور: &#34;ياريتنا ماشفنا&#34;

زينة تسقط أرضاً بسبب فيفي عبده.. والجمهور: "ياريتنا ماشفنا"

مطرب أمريكي يفجر مفاجأة حول مايكل جاكسون وهالي بيري

مطرب أمريكي يفجر مفاجأة حول مايكل جاكسون وهالي بيري

كيف رد شاروخان على سؤال مُتابع &#34;بكم تبرعت لصندوق مُكافحة كورونا&#34;؟

كيف رد شاروخان على سؤال مُتابع "بكم تبرعت لصندوق مُكافحة كورونا"؟

أول تعليق من التونسية درة على علاقتها برجل أعمال مصري

أول تعليق من التونسية درة على علاقتها برجل أعمال مصري

عربي

وزير الأوقاف الأردني: إغلاق المساجد ليس جديداً

وزير الأوقاف الأردني: إغلاق المساجد ليس جديداً

العراق: قد نعود للحظر الشامل

العراق: قد نعود للحظر الشامل

لبنان يُقر تشريعاً حول زراعة الحشيش

لبنان يُقر تشريعاً حول زراعة الحشيش

القوات اليمنية تُسقط طائرة مُسيرة تابعة للحوثيين

القوات اليمنية تُسقط طائرة مُسيرة تابعة للحوثيين