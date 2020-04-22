إدارة سجن (إيشل) تُماطل في تقديم العلاج للأسير كريم أبو مارية

الأسير كريم إبراهيم حمدي أبو مارية

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى، اليوم الأربعاء، بأن إدارة سجن (إيشل) مازالت تُماطل في تقديم العلاج للأسير المريض كريم إبراهيم حمدي أبو مارية (19 عامًا) من بلدة بيت أمر قضاء مدينة الخليل، وترفض إجراء الفحوصات اللازمة له.



وقال أسرى سجن (إيشل) في رسالة وصلت "مهجة القدس" إن إدارة السجن تماطل في إجراء الفحوصات اللازمة للأسير كريم أبو مارية، منذ خمسة أشهر، وأجلت نقله للمشفى عدة مرات، وفقط قامت الإدارة بإنزاله لعيادة السجن، وتم إعطاؤه أكامول.



وأوضح الأسرى، أن الأسير كريم أبو مارية، يعاني من بداية اعتقاله الحالي من دوخة وآلام في الرأس والمعدة وإرهاق وتعب ويتبول دماً، ووضعه الصحي يتفاقم في الوقت الذي تتجاهل إدارة السجن نقله إلى المشفى لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لمعرفة وضعه الصحي، ومن ثم تقديم العلاج اللازم له.



من جهتها، جددت "مهجة القدس" مطالبتها لمؤسسات حقوق الإنسان المحلية والدولية وخاصة اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمؤسسات التي تعنى بشؤون الأسرى بضرورة التدخل الفوري والعاجل لدى سلطات الاحتلال لإجراء الفحوصات اللازمة وتقديم العلاج للأسير كريم أبو مارية.



ودعت للضغط على الاحتلال لتوفير كافة الشروط الصحية التي كفلتها القوانين والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة للأسرى المرضى داخل سجون الاحتلال، والإفراج عن الأسرى المرضى ذوي الحالات المرضية الصعبة.



والأسير أبو مارية ولد أعزب، اعتقلته قوات الاحتلال بتاريخ 04/10/2019م وهو مازال موقوفًا حتى اللحظة، وله اعتقالان سابقان في سجون الاحتلال، أمضى فيهما 14 شهرًا على خلفية عضويته ونشاطاته في صفوف حركة الجهاد الإسلامي.