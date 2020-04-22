ترامب يُطالب أغنى جامعة في العالم بإعادة أموال

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

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رام الله - دنيا الوطن

طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، جامعة هارفرد، "الأغنى في العالم"، بتسديد ملايين الدولارات، التي تلقتها في إطار حزمة حكومية، تهدف إلى حماية الاقتصاد من تداعيات فيروس (كورونا).



وقال ترامب، وفق ما نقلت وكالة (فرانس برس): "هارفرد، عليك أن تعيدي هذا المال"، محذراً من أنه "إذا لم يفعلوا ذلك، فسنقدم على شيئاً آخر".



وأضاف: "لا أحبذ ذلك على الإطلاق، هذا المال مخصص للعمال، ليس مخصصاً لإحدى أغنى المؤسسات في العالم".



بدورها، قالت ادارة الجامعة، التي تقع في كامبريدج في ولاية ماساتشوسيتس: إنها تلقت 8.6 مليون دولار كجزء من حزمة تبلغ 2.2 تريليون دولار، تمت الموافقة عليها الشهر الماضي؛ لتحفيز الاقتصاد الأمريكي بمواجهة انتشار الوباء.



وأكدت هارفرد، أن "الرئيس ترامب محق في أنه لم يكن مناسباً لمؤسستنا تلقي أموالاً مخصصة للشركات الصغيرة التي تكافح للصمود"، من دون أن تستجيب الجامعة مباشرة لدعوة ترامب لإعادة الأموال.