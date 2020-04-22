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وزير الأوقاف الأردني: إغلاق المساجد ليس جديداً

وزير الأوقاف الأردني: إغلاق المساجد ليس جديداً
رام الله - دنيا الوطن
أكد وزير الأوقاف الأردني، محمد الخلايلة، أن استمرار العمل بقرار الوزارة، بإغلاق المساجد خلال شهر رمضان المبارك، وذلك ضمن الإجراءات الحكومية؛ لمنع انتشار فيروس (كورونا)، مبيناً أن قرار الوزارة، جاء بناء على تنسيب لجنة الأوبئة في وزارة الصحة، وهو متفق مع المقاصد الشرعية.

وأشار الخلايلة، وفق ما نقل موقع (خبرني) إلى أن قرار إغلاق المساجد ليس جديداً، ففي تاريخنا الإسلامي، هناك العديد من الأحداث التي أُغلقت بها المساجد، حرصا على حياة الناس بسبب تفشي الأوبئة.

وثمن وزير الأوقاف، الدور الكبير الذي تقوم به لجان الزكاة في مختلف مناطق المملكة، مشدداً على ضرورة أن تصل المساعدات المقدمة من صندوق الزكاة إلى مستحقيها، وأن تكون الأولوية للأسر الأشد حاجة، ووفق الأسس المعمول بها.

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