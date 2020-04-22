نشطاء يتداولون صوراً وفيديوهات مُرعبة تُظهر حجم الكارثة في عدن بسبب السيول

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد مُرعبة لما حدث للمواطنين اليمنيين في مدينة عدن جنوب اليمن جراء السيول الجارفة التي تسببت حتى الآن بوفاة 3 أشخاص بينهم أطفال.

ودشن النشطاء هاشتاج #عدن_تغرق رصدوا خلالها غرق السيارات والممتلكات والمنازل، ونشرت إحدى المغردات فيديو يرصد لحظة انهيار مبنى سكني كامل وسط صراخ الحضور.كما رصد النشطاء مشهداً مؤثراً للحظة إنقاذ رجل مُسن من ذوي الاحتياجات الخاصة بعدما جرفته السيول وهو على كرسيه الكهربائي المتحرك.كما نشر النشطاء فيديو يبعث بالقليل من الأمل وسط الدمار، يُظهر مجموعة شباب ينقذون مُسنة ويغنون لها، وهي تبتسم بعدما كُتب لها عمراً جديداً.وظهرت بأحد الصور شاب يُنقذ كلباً من الغرق، وفي مشهد آخر مجموعة من الشباب تُلاحق مُسناً تتلاعب بجسده السيول الجارفة، وسط صراخ المحيطين به.و أصدر الرئيس اليمنى عبدربه منصور هادى، توجيهاته لنائب رئيس مجلس الوزراء رئيس لجنة الطوارئ الدكتور سالم الخنبشى، باتخاذ المعالجات والتدابير اللازمة لإغاثة أبناء وساكنى عدن، لتجاوز تبعات وآثار الأمطار والسيول التى شهدتها عدن منذ فجر اليوم، وما ترتب عنها من تداعيات وأضرار جسيمة فى الأرواح والممتلكات والبنى التحتية ومنازل المواطنين والمفقودين، وفق وكالة الأنباء اليمينة سبأ.وشدد هادى على ضرورة تفعيل عمل اللجان الميدانية المعنية بالإغاثة والإنقاذ والاسعاف والايواء والحصر والمواساة لكل الضحايا والاضرار المترتبة على ذلك وعمل رؤية استراتيجية تتضمن معالجات لتفادى اضرار السيول والكوارث، لافتاً إلى توجيهاته فى هذا الإطار للحكومة وقيادة محافظة عدن والتى كان اخرها توجيهاته المباشرة لهم.وحمل الرئيس المعنيين على التقصير فى عدم الاهتمام والوقوف الجدى على خطورة أضرار السيول بعدن وغيرها من محافظات اليمن، موجهاً فى هذا الصدد إلى تسخير كافة الوسائل والإمكانات لتجاوز هذه المحنة مع التأكيد على أهمية مواصلة اتخاذ الاحتياطات اللازمة واستمراريتها من قبل كافة المواطنين والأجهزة المعنية.بدورها، أعلنت الأمم المتحدة، عن وفاة سبعة أشخاص على الأقل وإصابة 85 بسيول فى اليمن هذا الشهر، وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) فى بيان: "أدت الأمطار الغزيرة والسيول فى المحافظات الشمالية بما فى ذلك مأرب، فى منتصف إبريل إلى سقوط ضحايا وتخريب ممتلكات ومواقع تابعة للنازحين".الصور والفيديوهات التي رصدتها "دنيا الوطن" عبر الهاشتاج: