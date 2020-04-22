العراق: قد نعود للحظر الشامل

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رام الله - دنيا الوطن

قال وزير الصحة العراقي، جعفر علاوي: إنه من الممكن العودة لإجراءات فرض حظر التجوال الشامل، في حال ارتفعت معدلات الإصابة بفيروس (كورونا)، وأن وزارته تراقب الوضع في الشارع، وعدد الإصابات.



وأضاف علاوي، وفق ما نقلت (السومرية نيوز) أن "العراق نجح في السيطرة على الفيروس مقارنة بغالبية دول الجوار وأوروبا"، مبيناً أن "عدد الإصابات الجديدة اليومي يتراوح بين 25 و40 إصابة".



وأوضح، أن "وزارة الصحة، عانت من قلة الإمكانيات، وتردي الوضع المالي، لكن الوضع تحسن بعد الحصول على مساعدات من بعض الدول، مثل الكويت والولايات المتحدة، فضلاً عن تبرعات من مصارف ومواطنين".



وقال وزير الصحة العراقي: "لدينا ميزانية تكفي لعدة أشهر، ونسعى لتوفير أماكن لحجر المصابين، إذ يجب أن يكون لكل مصاب غرفة وسرير، وطعام جيد".