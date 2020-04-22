إصابات واعتقالات خلال مواجهات مع الاحتلال في القدس ونابلس

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رام الله - دنيا الوطن

أصيب ظهر اليوم الأربعاء، عدد من المواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي على مدخل بلدة قصرة جنوب نابلس، وبلدة السواحرة قرب القدس المحتلة، واعتقلت عدة شبان في السواحرة.



وسلمت قوات الاحتلال، خلال اقتحامها لبلدة السواحرة، والد الشهيد إبراهيم محمد هلسة (25 عاماً)، منفذ العملية المزدوجة على حاجز (الكونتينر)، استدعاءً لمقابلة مخابرات الاحتلال، مما أدى لاندلاع مواجهات مع المواطنين.



واقتحمت قوات الاحتلال، بلدة السواحرة الشرقية شرق القدس المحتلة، مما أدى لاندلاع مواجهات مع المواطنين على مدخل البلدة/ وعلى حاجز (الكونتنر)، اعتقلت خلالها عدة شبان، وأطلقت قنابل الغاز والرصاص المطاطي.



وأوضح الهلال الأحمر، أن مواطنًا، أصيب بجروح بالوجه جراء تناثر الزجاج من إطلاق جنود الاحتلال مطاط على سيارة خلال المواجهات.



وفي بلدة قصرة جنوب نابلس، أغلقت قوات الاحتلال، مدخل البلدة الرئيسي بالمكعبات الإسمنتية، الأمر الذي أدى إلى اندلاع مواجهات في المنطقة، وسط إطلاق للرصاص المطاطي وقنابل الغاز.



وأصيب عدد من المواطنين بالرصاص المطاطي، فيما أصيب العشرات بحالات اختناق، جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع.



يشار إلى أنّ قصرة محاطة بأربع مستوطنات، وهي: (مجداليم) وتقع على المدخل الشرقي للبلدة، و(ايش كودش) وتقع في المنطقة الجنوبية- الوعار، و (كيدة) وهي في المنطقة الجنوبية أيضًا، و(عليه عين) تقع إلى الجنوب الشرقي من القرية.