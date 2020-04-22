إعلام كوريا الشمالية صامت حيال صحة الزعيم "كيم جونغ أون"

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رام الله - دنيا الوطن

رغم حديث وسائل إعلام عالمية، بأن تدهوراً طرأ على صحة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، إلا أن وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية، لم تتطرق بالتأكيد أو النفي للموضوع.



ووفق وكالة (رويترز) فقد قدم إعلام كوريا الشمالية صورة معتادة وتحدث عن إنجازات كيم ونشر اقتباسات له، إما قديمة أو دون تاريخ، بخصوص قضايا مثل الاقتصاد.



وتناولت العناوين الرئيسية لوكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، اليوم الأربعاء موضوعات عن الأجهزة الرياضية، وقطف التوت، واجتماع في بنغلادش لدراسة أيديولوجية الاعتماد على النفس الكورية الشمالية.



ونقلت صحيفة (رودونج سينمون) الرسمية الصادرة في بيونغ يانغ تصريحات قديمة أو دون تاريخ، منسوبة للزعيم كيم في مقالات عن الاقتصاد، وصناعة النسيج، وتطوير المدن وغيرها.



وألقى مسؤولون كوريون جنوبيون وصينيون ومصادر على دراية بمعلومات المخابرات الأمريكية، شكوكاً حول التقارير الإعلامية الصادرة في كوريا الجنوبية والولايات المتحدة عن صحة كيم، في حين قال البيت الأبيض: إنه يتابع الأمر عن كثب.