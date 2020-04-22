الأزبط: تعمد الاحتلال عدم إسعاف البرغوثي يُؤكد دوماً حقيقة (العدو)

عقب خالد الأزبط، للناطق الرسمي لحركة المقاومة الشعبية في فلسطين، على جريمة اغتيال الأسير نور البرغوثي، داخل سجون الاحتلال بشكل مفاجئ، وتعمد الاحتلال عدم إسعافه ونقله للمستشفى، إنما يؤكد دوماً حقيقة (العدو)، وان وجوده فقط هو الاحتلال، والقتل بدم بارد بحق شعبنا بكل فئاته.



وشدد الأزبط في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، على أن شعبنا الفلسطيني المجاهد، الذي يعتبر قضية الأسرى من ثوابته الوطنية العليا، لا يمكن أن يسمح بتمرير هذه الجريمة دون رد، وثورة تجاه المحتل الغاصب.





كما بارك عملية الدهس البطولية، التي أكدت أن شعبنا ما زال في ظل الظروف الحالية الصعبة، يشق الصخر؛ ليصل للحرية وينتزعها من (العدو)، ويثأر لكل شهيد وجريح وأسير".

رام الله - دنيا الوطن