الشرطة تُغلق سبعة محلات تجارية لمخالفتها قانون الطوارئ في جنين

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رام الله - دنيا الوطن

أغلقت الشرطة، سبعة محلات تجارية، وذلك لمخالفتها لقانون الطوارئ في جنين.



وقالت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة: إن دوريات من شرطة المحافظة، وتنفيذاً لتعليمات مدير شرطة المحافظة، العقيد باسم الجيوسي، نظمت جولات تفقد في المحافظة؛ للتأكد من ضمان تنفيذ تعليمات وقرارات رئاسة الوزراء، والمحافظ، الهادفة إلى الحد من انتشار فيروس (كورونا) وحفظ سلامة المواطنين والسلامة العامة.



وتخلل ذلك إغلاق سبعة محلات تجارية، تنوعت ما بين ثلاثة محال تجارية، وثلاثة مطاعم، وكشك؛ لعدم التزامهم بقانون الطوارئ وإجراءاته، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق أصحابها أصولاً.