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شؤون فلسطينية

نادي الصحفي الصغير يطلق صناعة وتنفيذ فعاليات وألعاب منزلية ترفيهية تشغل الطفل

نادي الصحفي الصغير يطلق صناعة وتنفيذ فعاليات وألعاب منزلية ترفيهية تشغل الطفل
رام الله - دنيا الوطن
أطلق نادي الصحفي الصغير، العديد من الفعاليات والأنشطة التوعوية والتثقيفية للأطفال،  بهدف توعيتهم من مخاطر انتشار فيروس (كورونا). 

وقال غسان رضوان رئيس نادي الصحفي الصغير: "إنه اطلق فعاليات بعنوان:" صناعة أنشطة محلية منزلية ترفيهية ، وتهدف إلى إشغال  الطفل  فترة مكوثه في البيت.

وأضاف قائلا:  تنقسم هذه الفعالية الى مرحلتين ، حيث تطرقت المرحلة الأولى  إلى توعية ووقاية الأطفال من خطر انتشار وباء كورونا، كغسل اليدين،  والتعقيم بعد استخدام الأشياء،  حل الواجبات، واللعب بالألعاب مثل الشطرنج، وسلم وحية ولعبة(ْOX)، والعاب رياضية ومنزلية. 

وتشمل المرحلة الثانية كيف تشغل طفلك، من خلال قراءة رواية، او قصة هادفة، ومشغولات يدوية، و أداء الصلوات بوقتها ، وحفظ عدد من آيات القرآن، ومشاهدة فيلم مع الاهل.واللعب بالألعاب مثل الشطرنج، وسلم وحية ولعبة(ْOX)، والعاب رياضية ومنزلية. وألعاب اخرى

وقال  رضوان: تهدف هذه الأنشطة إلى إشغال الأطفال بعد تعطيل المدارس، ومعاناة الأمهات من بقاء الأبناء الأطفال طوال اليوم داخل المنزل بسبب انتشار هذا الفيروس.

وأضاف رضوان ان هذا الشروع ومبادرة الأطفال تطوعية ذاتية ولكن تمت المساهمة من قبل مؤسسة أحباء غزة ماليزيا محمد قمر الزمان وسعادة السفير الأسرة العربية  المهندس فتحي عفانة.

واستعرض رئيس النادي نموذجاً  بالإمكان تطبيق معظمه او جزء منه حسب الإمكانيات والظروف ومقدرة الطفل
وتستهدف هذه المسابقة الأطفال من عمر 7 أعوام إلى 15 عاماً، ولفت النادي إلى ان ه سيطرح مسابقات عيدة لتحفيز الأطفال مع وجود جوائز وهدايا .

من جهتهم قام أعضاء نادي  الصحفي الصغير  "سنا-مريم – ضحى- محمد- ..." بزيارات ميدانية لبيوت الأطفال، وتوزيع الهدايا ومستلزمات الألعاب عليهم، مع الأخذ بإجراءات السلامة والوقاية الازمة للمحافظة على صحتهم وسلامتهم.

من جهتها عبرت عضو النادي ضحى شرف 12 عاما عن سعادتها وفرحتها الغامرة وهي تشارك في هذا المشروع، وتشارك في رحلات وجولات النادي لتوزيع الهدايا على الأطفال.

وأكدت الطفلة شرف والتي تنشط عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أنهم استطاعوا رسم الابتسامة على شفاه الأطفال رغم الأوضاع الصحية السائدة، مطالبةً الأطفال بضرورة الالتزام في بيوتهم والمحافظة على سلامتهم.

وعن  خطتهم القادمة أوضحت  شرف: "أمامنا تحدي كبير خلال شهر رمضان المبارك، والذي يأتي في ظل الحجر المنزلي،  بالاستمرار في المشروع وتوزيع الهدايا والألعاب على الأطفال لممارستها خلال فترة الصيام ومكثوهم في البيوت.

وينشط نادي الصحفي الصغير والذي تأسس عام 1997 في مختلف المجالات الخاصة  بالأطفال، ويعمل على توعية وتثقيف الأطفال والدعم النفسي لهم.


 
















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