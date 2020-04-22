أول حالتي وفاة بفيروس (كورونا) بصفوف أبناء الجالية الفلسطينية في السعودية والسويد

رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الأربعاء، عن أول حالة وفاة في صفوف الجالية الفلسطينية بفيروس (كورونا) في المملكة العربية السعودية.

وقالت الوزارة في بيان مقتضب، عبر صفحتها على (تويتر): وفاة المغفور له أيمن عاشور محمد المشهراوي (44 عاماً)، بسبب فيروس (كورونا).وأضافت: ليكون بذلك أول حالة وفاة في صفوف أبناء جاليتنا في المملكة العربية السعودية الشقيقة.كما أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين، وفاة أحد أبناء جاليتنا في مملكة السويد (76 عاماً)، بسبب فيروس (كورونا)، ليكون أول حالة وفاة في صفوف أبناء جاليتنا هناك.