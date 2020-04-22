طواقم بلدية غزة تدهن أحجار الجبهة في الشوارع الرئيسية للمدينة

رام الله - دنيا الوطننفذ طواقم بلدية غزة، ومجموعة من المتطوعين، أعمال دهان أحجار الجبهة في الشوارع الرئيسية في مدينة غزة، ضمن فعاليات مبادرة "بلدنا نظيفة"، للحفاظ على الصحة العامة، وتزيين وتجميل المدن، والمحافظات المختلفة.وكان رئيس اتحاد بلديات قطاع غزة، رئيس بلدية غزة، د. يحيى السراج، قد أعلن صباحًا عن إطلاق فعاليات مبادرة مجتمعية بيئية بعنوان "بلدنا نظيفة" في كافة المحافظات، للحفاظ على الصحة العامة والنظافة، وتجميل الشوارع والميادين الرئيسية، وزراعتها مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك، وفي ظل جائحة (كورونا) العالمية، وذلك بالتعاون والشراكة مع وزارة الحكم المحلي.