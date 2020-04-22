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وزارة الإعلام بغزة تُطلق حملة للتوعية بمخاطر (كورونا)

وزارة الإعلام بغزة تُطلق حملة للتوعية بمخاطر (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
أطلقت وزارة الإعلام بغزة (المكتب الإعلامي الحكومي)، حملة إعلامية جديدة للتوعية والتثقيف بمخاطر فيروس (كورونا) وسبل الوقاية منه.

ووضعت الوزارة عشرات اللوحات الإعلانية على معظم مفترقات قطاع غزة الرئيسية، حملت نصائح وإرشادات توعية للموطنين، وكلمات تحث المواطنين على الالتزام بالتعليمات الحكومية؛ لضمان سلامتهم.

وحملت اللوحات الإعلانية، رسائل توعية وتثقيف مثل "كوادرنا الطبية خط الدفاع الأول"، و"لسلامتك خليك بالبيت" "معاً نلتزم بالبيت، نرتدي الكمامة ننجو من الوباء" "#كمامتك حمايتك فحافظ على ارتدائها عند خروجك من المنزل" "لتحافظ على صحتك ارتدي كمامتك".

وأوضح سلامة معروف، رئيس المكتب الإعلامي الحكومي، أن الحملة، تأتي في سياق الدور التثقيفي للمواطنين، وتضاف إلى سلسلة من الجهود التوعوية، التي اشرف عليها المكتب خلال الجائحة عبر الإذاعات والفضائيات، ووسائل التواصل الاجتماعي.

وبين معروف، أن الحملة، تأتي بالتنسيق مع العديد من شركات الدعاية والإعلان، التي استعدت لاستخدام يافطاتها الإعلانية الكبيرة مجانًا، ضمن مسؤولياتها المجتمعية، موضحاً أن الحملة استخدمت أكثر من ٥٠ يافطة إعلانية كبيرة على مستوى محافظات قطاع غزة.

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