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شؤون فلسطينية

منظمة التحرير: إسرائيل تتحمل المسؤولية الكاملة عن استشهاد الأسير البرغوثي

منظمة التحرير: إسرائيل تتحمل المسؤولية الكاملة عن استشهاد الأسير البرغوثي
رام الله - دنيا الوطن
أكدت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، د. حنان عشراوي، أن استشهاد الأسير نور جابر البرغوثي (23 عاماً)، نتيجة الإهمال الطبي المتعمد، وتأخر إدارة المعتقل بنقله وإنعاشه، لأكثر من نصف ساعة بعد فقدانه للوعي هو دليل آخر على خطورة الأوضاع بسجون الاحتلال، وظروف المُعتقَل الإسرائيلي، وما يعانيه الأسرى الفلسطينيون من أشكال التعذيب، وتلقيهم معاملة وحشية وقاسية على أيدي القائمين على السجون.

وقالت عشراوي في بيان لها، نيابة عن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، اليوم الأربعاء: "إن استشهاد البرغوثي يُعد جريمة جديدة في سجل إسرائيل الحافل بالجرائم والانتهاكات المتعمد للقانون الدولي وحقوق الشعب الفلسطيني، وأن هذا التصعيد يأتي نتيجة غياب المحاسبة والمساءلة، وصمت المجتمع الدولي وعدم مواجهة الرواية الإسرائيلية العنصرية التي تجرد الاسرى من إنسانيتهم، وتبرر اعتقالهم وتعذيبهم".

وأضافت: "إن إسرائيل "القوة القائمة بالاحتلال" تتحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية لهذه الجريمة، وإننا نطالب المؤسسات والهيئات الدولية، بفتح تحقيق مستقل ونزيه في ظروف استشهاد الأسير البرغوثي".

وتقدمت عشراوي في نهاية بيانها باسم اللجنة التنفيذية بخالص مشاعر العزاء والمواساة لأهل الشهيد، وللحركة الأسيرة، مؤكدة على مشاطرة الشعب الفلسطيني لذوي الشهيد حزنهم وألمهم على هذا المصاب، وعلى التزام القيادة الفلسطينية بالدفاع عن حقوق شعبنا، وبذل كل الجهود الممكنة؛ لمحاسبة إسرائيل على جرائمها ضد الأسرى، وباقي أبناء شعبنا.

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