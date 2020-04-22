"العربية الفلسطينية": استشهاد الأسير البرغوثي نتيجة الإهمال الطبي جريمة





وقالت: هذا يستوجب التحرك العاجل لمحاسبة إسرائيل وملاحقتها في المحافل الدولية وطرح قضية الأسرى على الهيئات الدولية ذات الاختصاص لإلزام إسرائيل باتباع قواعد معاملة الأسرى، وفقاً لما وقعت عليه في اتفاقية جنيف الرابعة والبروتوكولات المعدلة لها، والتدخل العاجل من أجل إنقاذ حياة الأسرى المرضى وتوفير كافة المستلزمات الطبية لعلاجهم وإجراءات الوقاية والسلامة؛ لمنع تفشي جائحة (كورونا) في السجون.



وتوجهت الجبهة، بعظيم التحية إلى روح الشهيد نور البرغوثي، والى أرواح كافة شهداء شعبنا وحركتنا الأسيرة، متوجهة بأصدق مشاعر المواساة والعزاء لذويه ولمحبيه، وإلى أسرانا البواسل، مؤكدة لهم أنهم ليسوا وحدهم، وأن كل شعبنا خلفهم ومعهم في معركة الصمود التي يخوضونها، وأن ليل الظلم زائل، وان فجر الحرية آت لا محالة.

رام الله - دنيا الوطنحملت الجبهة العربية الفلسطينية، حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة، عن استشهاد الأسير نور البرغوثي، والذي استشهد نتيجة تعرضه لنوبة إغماء في سجن (النقب)، وعدمإاسعافه من قبل إدارة السجن في سياق سياسة الإهمال الطبي المتعمد، التي تمارسها إدارة السجون تجاه أسرانا، والتي أودت بحياة البعض، ولا زالت تهدد العديد منهم، واصفة إياها بالجريمة التي يندى لها جبين الإنسانية.وقالت الجبهة في تصريح صحفي لها صباح اليوم وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن الإهمال الطبي المتعمد، أصبح سياسة متبعة، ينتهجها الاحتلال في ظل غياب وصمت العالم المريب والظروف التي يعاني منها بجائحة (كورونا)، فالاحتلال يستغل هذه الظروف ليرتكب الجرائم اللاإنسانية واللاقانونية بحق أسرانا البواسل في السجون، ويمارس ضدهم سياسة القمع والتنكيل؛ لتضاف إلى سجل جرائمه الأسود جريمة إنسانية تستوجب محاكمته ومعاقبته على كافة الجرائم المتواصلة بحق شعبنا وأسرانا.وأضافت الجبهة: إنه وبالرغم من الظروف التي يعانيها العالم جراء تفشي جائحة (كورونا)، فإن جرائم الاحتلال ضد شعبنا الفلسطيني وأسرانا البواسل أمرَ لا يمكن السكوت عنه، لمخالفتها أدنى القيم الإنسانية والأخلاقية والقانونية ولقواعد القانون الدولي المتعلقة بقواعد معاملة الأسرى، في محاولة لإبقائهم ورقة ضغط على الشعب الفلسطيني وقيادته.