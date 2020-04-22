"بكدار" يوقع اتفاقيات توريد أجهزة طبية لمكافحة فايروس (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

وقع المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والإعمار "بكدار"، اليوم الأربعاء، المرحلة الأولى من توفير المعدات والمستلزمات الطبية لوزارة الصحة الفلسطينية لمواجهة وباء (كورونا) بقيمة 1.7 مليون دولار.



وأكد رئيس المجلس الاقتصادي محمد أبو عوض، أن تطوير البنية التحتية الصحية باتت أولوية عالمية ووطنية. مشرا إلى تحقيق تقدم ملموس في هذا المجال في ظل تكاتف وتكامل الجهود الفلسطينية بتوجيهات من الرئيس محمود عباس، وتعليمات وقرارات دولة رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتية.



وثمن أبو عوض دور الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية وإدارة البنك الإسلامي للتنمية لدعمها المستدام للشعب الفلسطيني.



وأشار الوكيل المساعد للشؤون الفنية في المجلس م. رائد عنبتاوي إلى أن القيمة الإجمالية للمنحة 5.5 مليون دولار لتوفير المعدات والمستلزمات الطبية، مشيرا إلى توريد المرحلة الأولى من الأجهزة سيكون من خلال ثمان شركات فلسطينية محلية ستعمل على توريد الأجهزة المطلوبة خلال أسابيع محدودة.